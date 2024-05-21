Прячет глаза за очками: Лиза Ющенко отдохнула в Москве на светской вечеринке

Экс-невестка президента Украины на полную веселится в стране-оккупанте.

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Лиза Ющенко новости - Лиза Ющенко засветилась на московской тусовке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u

Бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко живет свою лучшую жизнь в стране-оккупанте. О судьбе Украины она не переживает, и ей было гораздо проще оборвать связь с сестрой, украинской ведущей и общественной деятельницей Машей Ефросининой, чем открыто выступить против войны.

Теперь семью Лизе заменяют светские львицы из страны-агрессора. В своем блоге Ющенко часто постит фото с заграничных вечеринок со сливками общества.

Не пропускает она и столичные мероприятия в стране на болотах. Так недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала фото с модной арт-выставки в москве.

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В кадре Лиза с двумя подругами позирует на фоне произведений искусства. Стоит отметить, что на фото хорошо видно, что Ющенко слишком увлеклась филлерами для губ, и пренебрегает правилами этикета - в помещении она и ее товарки находятся в солнцезащитных очках.

Лиза Ющенко новости - Лиза Ющенко засветилась на московской тусовке / instagram.com/liza_u

Кто такая Лиза Ющенко? Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

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