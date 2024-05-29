Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ

СМИ предположили, что в новом интервью Маша Ефросинина и ее муж признаются, что они разводятся.

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Маша Ефросинина заинтриговала анонсом нового интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская ведущая Маша Ефросинина опубликовала анонс нового интервью, вероятно, новым героем ее шоу стал муж Тимур Хромаев – украинский бизнесмен, а сейчас военнослужащий.

На канале СТБ в новом выпуске "Невероятная правда о звездах" предположили, что ведущая может пойти по примеру Анны Тринчер и Александра Волошина, и расскажет, что они решили развестись.

"Судя по анонсу первого выпуска нового проекта ведущей, который, по ее словам, всех ошеломит, ее собеседником стал муж Тимур. По крайней мере, лысина и борода – один в один. Теперь вопрос: неужели они пойдут по похожему шоу-бизнесовым сценарием Тринчер и Волошина и в разговоре на публике все расскажут?", - сообщили СМИ.

Смотрите видео, в котором рассказали, что скрывает Маша Ефросинина:

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Маша Ефросинина - последние новости по теме

Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловей было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

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