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Экс-невестка Ющенко отреагировала на приговор Маши Ефросининой

Анна Подгорная
17 сентября 2023, 12:32 обновлено 17 сентября, 12:37
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Новая публикация Лизы Ющенко вызвала споры в Сети.
Маша Ефросинина, Лиза Ющенко
Лиза Ющенко удивила реакцией на заочное осуждение Маши Ефросининой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинскую ведущую и общественную деятельницу Машу Ефросинину московский суд заочно приговорил к семилетнем заключению в "деле о фейках". Ефросинина с этой клоунады уже посмеялась, а теперь свою реакцию на эту новость опубликовала ее младшая сестра, бывшая невестка третьего президента Украины Лиза Ющенко.

Женщина игнорирует войну в нашей стране, и спокойно наслаждается роскошной жизнью в стране-оккупанте. К слову, ведущая не афиширует, поддерживает ли она связь с родственницей-молчуньей.

Так, после приговора Маши, на странице Лизы в Instagram появился странный пост, который связали с признанием ведущей преступницей в рф.

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Ющенко опубликовала свое фото, на котором она позирует с широченной улыбкой во все 32 зуба. "Улыбайся! Всех это бесит", - подписала снимок бывшая невестка экс-президента.

Мнения в комментариях разделились: кто-то считает, что кадр был демонстрацией поддержки Ефросининой, кто-то - что Лиза таким образом подтрунивает над старшей сестрой.

Лиза Ющенко
Лиза Ющенко удивила реакцией на заочное осуждение Маши Ефросининой / instagram.com/liza_u

Ранее украинский ведущий и муж певицы MamaRika Сергей Середа назвал главных геев РФ, которые прикрываются традиционными ценностями в страхе быть осужденными в стране на болотах.

Также Леся Никитюк показала, как чуть не погибла на съёмках шоу. Из-за костюма во время съемок "Кто сверху?" ведущая могла лишиться жизни прямо на площадке.

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