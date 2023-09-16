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Удивительный список: артист назвал главных геев РФ, даже в возрасте

Алена Кюпели
16 сентября 2023, 13:45 обновлено 16 сентября, 13:49
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Артист Сергей Середа выдал всю правду в программе Славы Демина.
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Слава Демин и Сергей Середа вывели на чистую воду артистов из РФ/ Коллаж Главред, фото Известия, Люкс ФМ

Украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.

Они пропагандируют семейные ценности и заводят детей. При этом сами ведут совершенно подпольный и секретный образ жизни.

Вопрос возник, когда Демин спросил Середу, знает ли он, что известный российский телеведущий Александр Масляков, который многие годы ведет комедийные соревнования КВН, - гей.

Актер ответил, что "все об этом знают".

"Многие говорят, что Масляков относится к ЛГБТ-сообществу. Слышал ли ты об этом?" – спросил ведущий у артиста. "Видел ли я, что он кого-то за ягодицы лапал? Нет, не видел, но все слышали эти сплетни. Все это знают. Но, честно, мне слабо в это верится. То, что там Киркоров, Малахов, Галкин, Басков – это все понятно", – заявил Середа.

"Эрнст", – добавил Демин. "Скорее всего, и Эрнст, – согласился Середа. – А Масляков? Возможно. Он не является для меня святым человеком, чтобы я сказал: "Нет, дядя Саша не мог трогать органы (авт.) чужого человека!".

Напомним, ранее российский актер Алексей Панин, который известен своими скандальными выходками и заявлениями, произвел фурор своим недавним интервью российской журналистке, пропагандистке Ксении Собчак.

В ходе интервью, Панин сделал ряд заявлений, которые Собчак, опасаясь хейта со стороны своих коллег, предусмотрительно скрыла. Однако свободолюбивый Панин решил все же внести ясность, и выдал с потрохами своих коллег по шоу бизнесу.

Ранее Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе - артист-путинист никак не может нарадоваться новому телу, поэтому показывает себя при каждом удобном случае.

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Александр Масляков новости шоу бизнеса
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