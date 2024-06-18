Виктор Ющенко дал подзатыльника блогеру и стал звездой сети

Виктор Ющенко поучаствовал в видео блогера и попал в топ в сети.

https://stars.glavred.info/viktor-yushchenko-dal-podzatylnika-blogeru-i-stal-zvezdoy-seti-10573994.html Ссылка скопирована

Виктор Ющенко снялся в видео блогера / коллаж: Главред, фото: facebook.com/president.ukraine

Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал настоящей звездой в TikTok, снявшись в ролике блогера под ником "Улей". Видео набрало уже более миллиона просмотров и разлетелось в сети.

На своей странице в TikTok блогер опубликовал видео с экс-президентом и по сценарию автор ролика отказывается попробовать мед, заявив, что не любит его, за что Ющенко дал ему подзатыльника.

"Казаче, ты что, с дуба упал?", - сказал Ющенко.

На юмористическое видео также отреагировала и Виталина Ющенко, опубликовав его на своей странице в Instagram.

Кто такая Виталина Ющенко? Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы. У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Виктор Ющенко - последние новости по теме

Отметим, во время разговора Светланы Билоножко с Дмитрием Гордоном, журналист упомянул, что сам Билоножко ему однажды рассказывал, как в юности он дрался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

А также ранее третий украинский президент Украины Виктор Ющенко назвал две вещи, которые приведут нашу страну к победе в войне с Россией

Читайте больше об Ющенко:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред