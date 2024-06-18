Виктор Ющенко дал подзатыльника блогеру и стал звездой сети

Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал настоящей звездой в TikTok, снявшись в ролике блогера под ником "Улей". Видео набрало уже более миллиона просмотров и разлетелось в сети.
На своей странице в TikTok блогер опубликовал видео с экс-президентом и по сценарию автор ролика отказывается попробовать мед, заявив, что не любит его, за что Ющенко дал ему подзатыльника.
@vulyk_♬ оригінальний звук - Вуликвидео дня
"Казаче, ты что, с дуба упал?", - сказал Ющенко.
На юмористическое видео также отреагировала и Виталина Ющенко, опубликовав его на своей странице в Instagram.
Кто такая Виталина Ющенко?
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.
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Отметим, во время разговора Светланы Билоножко с Дмитрием Гордоном, журналист упомянул, что сам Билоножко ему однажды рассказывал, как в юности он дрался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.
А также ранее третий украинский президент Украины Виктор Ющенко назвал две вещи, которые приведут нашу страну к победе в войне с Россией
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