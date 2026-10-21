'Шрамы остаются': принц Гарри сделал важный шаг в отношении Уильяма

Принц Гарри сделал неожиданное заявление о готовности завершить затяжной конфликт с королевской семьей.

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Принц Гарри и принц Уильям - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, princeacndprincessofwales

Вы узнаете:

Принц Гарри призвал королевскую семью к примирению

Почему герцог Сассекский принял такое решение

Герцог Сассекский сделал неожиданное публичное заявление о готовности поставить точку в многолетнем конфликте с королевской семьей. В своем свежем интервью журналу GQ принц Гарри подчеркнул, что на фоне масштабных мировых потрясений любая вражда теряет всякий смысл, а главным приоритетом для всех должно стать долгожданное примирение.

Принц откровенно признал, что прошлые обиды оставили глубокий след в отношениях внутри монаршей семьи. Впрочем, по мнению Гарри, в жизни каждого человека и без того достаточно драмы, чтобы тратить силы и энергию на поддержание старой вражды.

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Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию / фото: instagram.com, meghan

"Учитывая все, что сейчас происходит в мире, самое важное - это примирение. Именно в этом заключается главное", - заявил принц.

Он также добавил, что душевные раны требуют времени для исцеления, однако зацикливаться на них не стоит. Таким образом младший сын короля Чарльза III выразил желание наладить отношения не только с отцом, но и с принцем Уильямом.

Британская королевская семья / фото: instagram.com, princeacndprincessofwales

"Шрамы остаются навсегда. Но то, как вы воспринимаете произошедшее и как к нему относитесь, а также ваша способность отпустить прошлое - это то, к чему я призвал бы каждого", - откровенно заявил принц Гарри.

Позже пресс-служба герцога Сассекского выступила с официальным пояснением для британских СМИ. Представители принца подчеркнули, что его слова не содержали скрытых упреков или намеков в адрес короля Чарльза III либо принца Уильяма. По их словам, это было искреннее предложение окончательно перевернуть страницу.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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