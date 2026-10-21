"Мыл посуду": Эктор Хименес-Браво показал неузнаваемого себя до популярности

Вы узнаете:
- Кем работал Эктор Хименес-Браво в начале карьеры
- Что посоветовал кулинар подписчикам
Известный украинский шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво трогательно обратился к поклонникам по случаю Международного дня повара. Кулинар удивил архивными снимками из молодости в Instagram и рассказал, как начиналась его звездная карьера.
По словам Эктора, путь к кулинарному олимпу был крайне непростым. В начале своей карьеры он устроился в ресторан обычным посудомойщиком, но не упускал возможности учиться: постоянно наблюдал за работой профессиональных поваров, читал специализированную литературу и перенимал опыт. Настоящим прорывом и первой личной победой для него стал момент, когда ему доверили приготовить обед для персонала.
"Когда-то я мыл посуду на кухне и мечтал стать шеф-поваром. Я наблюдал за работой поваров, учился, читал книги. И когда мне впервые разрешили приготовить обед для персонала, это была для меня настоящая победа. С тех пор прошло много лет. В моей жизни было разное: победы, неудачи, сложные решения, переезды и моменты, когда приходилось начинать все сначала. Но одно оставалось неизменным - моя любовь к кулинарии", - поделился Эктор.
Звездный шеф-повар также призвал поклонников не бояться начинать с малого и уверенно идти к своей цели, несмотря на любые жизненные препятствия.
"И сегодня я хочу сказать каждому, у кого есть мечта: не бойтесь начинать с малого. Не сдавайтесь, даже если путь окажется сложнее, чем вы представляли. Потому что каждый большой успех когда-то начинался с первого шага", - резюмировал кулинар.
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О персоне: Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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