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"Маленькая слабость": Холостяк Кравцов расстрогал редким видео с дочерью

Кристина Трохимчук
21 октября 2026, 12:51
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Слава Кравцов тронул зрителей кадрами со своей единственной дочерью Мелиссой.
Холостяк 15 - дочь Вячеслава Кравцова / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Вячеслав Кравцов показал дочь
  • Почему "Холостяк" редко видится с ребенком

Известный украинский баскетболист и главный герой романтического шоу "Холостяк-15" Слава Кравцов опубликовал в Instagram первый пост после премьеры проекта. Герой реалити-шоу растрогал сеть видео со своей дочкой.

Слава Кравцов состоял в браке с моделью и "Вице-мисс Украина-2015" Элиной Руденко с 2019 по 2023 год. Полномасштабное вторжение отдалило супругов, и в итоге пара приняла решение расстаться. На момент начала съемок реалити-шоу спортсмен уже три года не состоял в романтических отношениях.

видео дня
"Холостяк 15" - Кравцов встретился с дочкой / скриншот из видео

В браке родилась единственная дочь Мелисса. Сейчас Холостяку удается видеться с ребенком редко, ведь после начала полномасштабной войны бывшая жена вывезла Мелиссу в Барселону. Несмотря на это, после громкого старта сезона Кравцов дал понять: его сердце уже давно принадлежит дочке.

"Моя маленькая вселенная. У большого папы - маленькая слабость", - тронул подписью баскетболист.

Дочь Славы Кравцова
Дочь Славы Кравцова / скриншот из видео

На трогательном видео Слава дарит Мелиссе яркий букет цветов, нежно обнимает девочку и общается с ней. Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу уже засыпали спортсмена и ребёнка комплиментами в комментариях, отмечая их невероятное сходство.

"Какая красавица! На папу похожа"

"Какая красивая девочка!"

"Папина доченька, очень похожа"

Трогательное видео Холостяка с дочкой смотрите тут.

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О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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