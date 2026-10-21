"Маленькая слабость": Холостяк Кравцов расстрогал редким видео с дочерью

Вы узнаете:
- Вячеслав Кравцов показал дочь
- Почему "Холостяк" редко видится с ребенком
Известный украинский баскетболист и главный герой романтического шоу "Холостяк-15" Слава Кравцов опубликовал в Instagram первый пост после премьеры проекта. Герой реалити-шоу растрогал сеть видео со своей дочкой.
Слава Кравцов состоял в браке с моделью и "Вице-мисс Украина-2015" Элиной Руденко с 2019 по 2023 год. Полномасштабное вторжение отдалило супругов, и в итоге пара приняла решение расстаться. На момент начала съемок реалити-шоу спортсмен уже три года не состоял в романтических отношениях.
В браке родилась единственная дочь Мелисса. Сейчас Холостяку удается видеться с ребенком редко, ведь после начала полномасштабной войны бывшая жена вывезла Мелиссу в Барселону. Несмотря на это, после громкого старта сезона Кравцов дал понять: его сердце уже давно принадлежит дочке.
"Моя маленькая вселенная. У большого папы - маленькая слабость", - тронул подписью баскетболист.
На трогательном видео Слава дарит Мелиссе яркий букет цветов, нежно обнимает девочку и общается с ней. Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу уже засыпали спортсмена и ребёнка комплиментами в комментариях, отмечая их невероятное сходство.
"Какая красавица! На папу похожа"
"Какая красивая девочка!"
"Папина доченька, очень похожа"
Трогательное видео Холостяка с дочкой смотрите тут.
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О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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