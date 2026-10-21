"Маленькая слабость": Холостяк Кравцов расстрогал редким видео с дочерью

Слава Кравцов тронул зрителей кадрами со своей единственной дочерью Мелиссой.

https://stars.glavred.info/malenkaya-slabost-holostyak-kravcov-rasstrogal-redkim-video-s-docheryu-10805933.html Ссылка скопирована

Холостяк 15 - дочь Вячеслава Кравцова / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Вячеслав Кравцов показал дочь

Почему "Холостяк" редко видится с ребенком

Известный украинский баскетболист и главный герой романтического шоу "Холостяк-15" Слава Кравцов опубликовал в Instagram первый пост после премьеры проекта. Герой реалити-шоу растрогал сеть видео со своей дочкой.

Слава Кравцов состоял в браке с моделью и "Вице-мисс Украина-2015" Элиной Руденко с 2019 по 2023 год. Полномасштабное вторжение отдалило супругов, и в итоге пара приняла решение расстаться. На момент начала съемок реалити-шоу спортсмен уже три года не состоял в романтических отношениях.

видео дня

"Холостяк 15" - Кравцов встретился с дочкой / скриншот из видео

В браке родилась единственная дочь Мелисса. Сейчас Холостяку удается видеться с ребенком редко, ведь после начала полномасштабной войны бывшая жена вывезла Мелиссу в Барселону. Несмотря на это, после громкого старта сезона Кравцов дал понять: его сердце уже давно принадлежит дочке.

"Моя маленькая вселенная. У большого папы - маленькая слабость", - тронул подписью баскетболист.

Дочь Славы Кравцова / скриншот из видео

На трогательном видео Слава дарит Мелиссе яркий букет цветов, нежно обнимает девочку и общается с ней. Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу уже засыпали спортсмена и ребёнка комплиментами в комментариях, отмечая их невероятное сходство.

"Какая красавица! На папу похожа"

"Какая красивая девочка!"

"Папина доченька, очень похожа"

Трогательное видео Холостяка с дочкой смотрите тут.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звёзд? Подпишись на Telegram-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Эктор Хименес-Браво порадовал подписчиков редкими кадрами из прошлого по случаю Международного дня повара. Известный телеведущий откровенно рассказал о непростом начале своего профессионального пути.

Также Даша Астафьева жестко раскритиковала украинских артистов, которые уехали за границу и предпочитают молчать о российской агрессии. Певица и волонтерка адресовала резкие упреки Потапу, Олегу Виннику и другим знаменитостям.

Читайте также:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред