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КГГА отказала в проведении концерта Анны Тринчер: певица расплакалась

Виталий Кирсанов
21 октября 2026, 15:50
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Проведение массового мероприятия в закрытом помещении во время регулярных воздушных тревог сопряжено с серьезной ответственностью.
КГГА отказала в проведении концерта Анны Тринчер
КГГА отказала в проведении концерта Анны Тринчер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Кратко:

  • О переносе концерта Тринчер сообщила со слезами на глазах
  • Новая дата выступления - 5 июня 2027 года

Украинская певица Анна Тринчер перенесла масштабный сольный концерт "Зірочка Палац", который должен был состояться в этом году во Дворце спорта в Киеве. Новая дата выступления - 5 июня 2027 года. Причиной стали вопросы безопасности на фоне регулярных воздушных тревог в столице.

Подготовка к масштабному шоу продолжалась несколько месяцев. Команда артистки уже подготовила костюмы, утвердила концертную программу и сцену. Однако провести мероприятие, на которое ожидали около 10 тысяч зрителей, в нынешних условиях оказалось невозможно.

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О переносе концерта Тринчер сообщила в Instagram со слезами на глазах. По словам певицы, решение далось ей нелегко, поскольку подготовка практически завершилась. При этом артистка рассказала, что получила отказ от Киевской городской государственной администрации на проведение мероприятия.

"Это очевидный выбор, но он достаточно болезненный и грустный. Не могла смириться с этой новостью. У нас было готово почти все: сшили костюмы, определились с программой, сцена утверждена. Но я получила отказ от Киевской городской администрации о запрещении проведения моего Дворца спорта. Очень грустно сообщать о переносе", - поделилась Анна.

Почему концерт перенесли на 2027 год

До последнего момента певица надеялась, что сможет встретиться с поклонниками в запланированный день. Однако в итоге она решила не рисковать безопасностью тысяч людей, которые должны были прийти на выступление.

Артистка подчеркнула, что проведение массового мероприятия в закрытом помещении во время регулярных воздушных тревог сопряжено с серьезной ответственностью. Поэтому концерт решили перенести на лето следующего года.

При этом Тринчер не обошлась без юмора: она отметила, что теперь зрителям хотя бы не придется стоять в очередях в гардероб.

"Я прекрасно понимаю, что собрать 10 тысяч человек в одном помещении в Киеве, постоянно под тревогами, невозможно. Я не могу себе это позволить и взять на себя такую ответственность, потому что ваша безопасность превыше всего", - объяснила певица.

Анна также поблагодарила поклонников за поддержку и всех, кто участвовал в подготовке шоу. Она заверила, что встреча с аудиторией обязательно состоится, несмотря на вынужденный перенос.

Организаторы сообщили, что все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новую дату - 5 июня 2027 года.

Анна Тринчер
Анна Тринчер / Инфографика: Главред

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О персоне: Анна Тринчер

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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