"Ведьмак" Генри Кавилл впервые станет отцом

Актер стоит на пороге создания той семьи, о которой уже давно мечтал.

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Генри Кавилл и Натали Вискузо впервые станут родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/henrycavill

40-летний британский актер Генри Кавилл готовится стать отцом. Он и его возлюбленная, продюсер Натали Вискузо, ожидают первенца.

Радостную новость изданию Access Hollywood подтвердил сам артист. На премьере фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", в котором Кавилл сыграл главную роль, он рассказал, что счастлив своему грядущему отцовству.

"Я очень рад этому. Мы с Натали оба очень взволнованы", - заявил Кавилл и отметил, что на создание семьи его вдохновили его родители, которые помимо Генри воспитали еще четверых сыновей.

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Стоит отметить, что Генри Кавилл, прежде достаточно сдержанный в комментариях о своей личной жизни, не стал увиливать от прямого вопроса о детях. Накануне премьеры его и Натали Вискузо с уже весьма заметным животиком заметили во время прогулки по Нью-Йорку. Актер на следующий день не стал скрывать от журналистов очевидное.

Генри Кавилл и Натали Вискузо вместе с апреля 2021 года. Ранее актер был обручен с британской спортсменкой Эллен Уитакер, но свадьба так и не состоялась.

Кто такой Генри Кавилл? Гени Кавилл - британский актер кино и сериалов. Наиболее известен исполнением роли Супермена в серии супергеройских фильмов DC. Также сыграл в сериалах "Тюдоры" и "Ведьмак". Самый сексуальный мужчна в мире по версии журнала Glamour, занял 3-е место в списке "100 самых сексуальных кинозвезд 2013 года" по версии журнала Empire. Обладатель "Золотой малины" (2017).

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