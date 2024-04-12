Стало хуже: популярному голливудскому актеру могут ампутировать ногу

Тиль Швайгер находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Тилю Швайгеру грозит ампутация ноги / Коллаж Главред, фото Instagram/ tilschweiger

Популярный немецкий актер Тиль Швайгер находится в тяжелом состоянии в больнице.

По информации Bild, Тиль Швайгер находится в больнице на Майорке с заражением крови. Актер рассказал, что уже две недели принимает антибиотики. Говорят, что причиной стала августовская рана, в которую попали микробы.

"К сожалению, становилось все хуже и хуже", — рассказал Швайгер — в некоторых случаях существовал даже риск ампутации. "Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что с августа у меня рана на ноге", — рассказал актер.

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Кто такой Тиль Швайгер Тиль Швайгер — немецкий актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. По данным Википедии, вершиной его актёрского мастерства считается роль Мартина Бреста в криминальной комедии Томаса Яна "Достучаться до небес", также известен по своим ролям в фильмах "Где Фред?", "Бесславные ублюдки", "Значит, война".

Как рассказал Швайгер, летом он ударился голенью, и туда попали микробы. Теперь у него "открытая нога".

Его дочери Лили и Луна и сын Валентин прибыли на остров, чтобы поддержать отца. Швайгер хочет поехать на премьеру фильма в Нью-Йорк, однако врачи опасаются осложнений.

Следующее крупное обследование запланировано на субботу. Ему сделают МРТ, допплерографию и УЗИ. Между тем, актер в настоящее время снова чувствует себя хуже. В четверг вечером у него снова поднялась температура.

Несмотря на болезнь, актер очень хочет попасть на премьеру нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны", в котором он также снимается.

Пока врачи, опасающиеся дальнейших осложнений, не дают разрешения на поездку.

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