Джонни Депп кардинально поменял имидж: что произошло

Голливудский актер Джонни Депп поменял свой имидж ‒ резко похудел, отказался от неряшливого вида и длинных волос и предстал в Лондоне перед съемками новой кампании бренда Dior в совершенно новом образе. Об этом сообщает портал Deadline.

В феврале 2024 года в итальянском Турине актер, который сейчас снимает как режиссер фильм "Моди" о художнике Амедео Модильяни, был сфотографирован папарацци в реггей-шапке, камуфляжной куртке с нашивкой с изображением кубинского коммуниста Эрнесто Че Гевары и с очень длинными волосами.

Однако на гала-премьере фильма "Жанна Дюбарри" (где он сыграл одну из главных ролей) в Лондоне Депп приехал в очень респектабельном и буржуазном виде.

На нем был сшитый по фигуре костюм от Dior и длинное элегантное серое пальто того же бренда. Образ завершили аккуратная барбершопная стрижка и солнцезащитные очки типа "авиаторы".

