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Джонни Депп кардинально поменял имидж: что произошло

Дмитрий Видоменко
17 апреля 2024, 04:00
Легендарный голливудский актер и продюсер Джонни Депп поразил элегантным видом на лондонской премьере фильма "Жанна Дюбарри".
Депп, Россия
Джонни Депп решился на кардинальную смену имиджа / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Голливудский актер Джонни Депп поменял свой имидж ‒ резко похудел, отказался от неряшливого вида и длинных волос и предстал в Лондоне перед съемками новой кампании бренда Dior в совершенно новом образе. Об этом сообщает портал Deadline.

В феврале 2024 года в итальянском Турине актер, который сейчас снимает как режиссер фильм "Моди" о художнике Амедео Модильяни, был сфотографирован папарацци в реггей-шапке, камуфляжной куртке с нашивкой с изображением кубинского коммуниста Эрнесто Че Гевары и с очень длинными волосами.

Однако на гала-премьере фильма "Жанна Дюбарри" (где он сыграл одну из главных ролей) в Лондоне Депп приехал в очень респектабельном и буржуазном виде.

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На нем был сшитый по фигуре костюм от Dior и длинное элегантное серое пальто того же бренда. Образ завершили аккуратная барбершопная стрижка и солнцезащитные очки типа "авиаторы".

Кто такой Джонни Депп?

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бёртона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает "Википедия".

Джонни Депп новости

Российские пропагандистские СМИ писали, что американский актер и музыкант Джонни Депп якобы собрался за гонорар в 370 тысяч долларов США. приехать в страну-агрессор РФ.Причем Депп якобы согласился приехать в РФ и записать совместный трек с некой музыкальной группой "ЯМОРЕ".До того сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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