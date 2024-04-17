Голливудский актер Джонни Депп поменял свой имидж ‒ резко похудел, отказался от неряшливого вида и длинных волос и предстал в Лондоне перед съемками новой кампании бренда Dior в совершенно новом образе. Об этом сообщает портал Deadline.
В феврале 2024 года в итальянском Турине актер, который сейчас снимает как режиссер фильм "Моди" о художнике Амедео Модильяни, был сфотографирован папарацци в реггей-шапке, камуфляжной куртке с нашивкой с изображением кубинского коммуниста Эрнесто Че Гевары и с очень длинными волосами.
Однако на гала-премьере фильма "Жанна Дюбарри" (где он сыграл одну из главных ролей) в Лондоне Депп приехал в очень респектабельном и буржуазном виде.
На нем был сшитый по фигуре костюм от Dior и длинное элегантное серое пальто того же бренда. Образ завершили аккуратная барбершопная стрижка и солнцезащитные очки типа "авиаторы".
Кто такой Джонни Депп?
Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бёртона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает "Википедия".
(WATCH) Johnny Depp is greeted by Terry Gilliam as he arrives at UK premiere of ‘Jeanne du Barry’ pic.twitter.com/UU5XpzXXmY— Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 15, 2024
Джонни Депп новости
Российские пропагандистские СМИ писали, что американский актер и музыкант Джонни Депп якобы собрался за гонорар в 370 тысяч долларов США. приехать в страну-агрессор РФ.Причем Депп якобы согласился приехать в РФ и записать совместный трек с некой музыкальной группой "ЯМОРЕ".До того сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.
Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.
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