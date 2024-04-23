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У Леголаса проблемы: Кэти Перри публично отругала Орландо Блума

Анна Подгорная
23 апреля 2024, 00:48
Певица поставила звездному возлюбленному жесткие условия из-за его нового проекта.
Кэти Перри, Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум новости - Перри раскритиковала шоу Блума / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orlandobloom

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум вместе с 2016 года. Пара воспитывает общую дочь Дейзи Дав (2020).

Несмотря на высокую популярность обоих артистов, им все же удается построить крепкие семейные отношения. И, как в любой семье, у них порой возникают конфузы.

К примеру, недавно Блум принял участие в съемках экстремального шоу под названием "Орландо Блум: На грани", где он прыгал с парашютом, нырял без баллона с воздухом, занимался опасным скалолазанием. Сам актер, похоже, получил от процесса максимальное удовольствие, чего не скажешь про его дражайшую половинку.

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В своем блоге в Instagram Кэти Перри показала тизер проекта мужа с возмущенным комментарием: "Человек, который был на грани все это время, это я". Певица также отметила, что радуется успехам Блума, но он заставил ее понервничать. "Я очень горжусь тобой. Но больше даже не думай так делать".

Кто такая Кэти Перри?

Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачеваемых музыкантов.

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что британский актер Генри Кавилл впервые станет отцом. Папарацци застукали его возлюбленную на прогулке с уже внушительным беременным животиком.

Также Джонни Депп поразил элегантным видом на лондонской премьере фильма "Жанна Дюбарри". Голливудская знаменитость сменил имидж - отказался от длинных волос и в целом выглядел более ухоженным.

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