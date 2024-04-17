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Кэти Перри потеряла топ во время записи талант-шоу

Алена Кюпели
17 апреля 2024, 20:49
Певица угодила в конфуз, но достойно отреагировала на ситуацию.
Кэти Перри угодила в конфуз
Кэти Перри угодила в конфуз / Коллаж Главред, фото Instagram/katyperry

Популярная американская певица Кэти Перри попала в конфуз по время съемок популярного талант-шоу.

По информации Page Six, она практически обнажила верхнюю часть тела. В прямом эфире в понедельник вечером, ее скульптурный 3D-топ сломался в середине шоу "Американский идол", но она сохраняла хладнокровие, когда члены съемочной группы и коллега-судья "Идола" Люк Брайан пытался прийти на помощь.

"Мой топ сломался #idol", — подписала ролик 39-летняя певица.

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"Мне нужен топ, чтобы оставаться в нем!" - сказала она, наклонившись вперед с обеспокоенным выражением лица, пока команда работала над ее сломанным аксессуаром.

Кто такая Кэти Перри

Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. В апреле 2007 года Перри подписала контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records, пишет Википедия.

Напомним, ранее американский музыкант и певец Ленни Кравиц выпустил новый клип на свой трек TK421. Приятно поражает то, что клип для всемирной звезды сняла украинка Таня Муиньо. Между тем, YouTube уже поставил возрастные ограничения на данное видео, ведь большую часть клипа Кравиц снимается голым.

Напомним, ранее американская певица Кристина Агилера, которая долгое время не выступала и не радовала поклонников новыми альбомами, а также была не в своей привычной форме, поразила новыми горячими кадрами.

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