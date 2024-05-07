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Продюсер-путинист "Землян" отказался платить за "подбитые" танки Abrams

Дмитрий Видоменко
7 мая 2024, 18:18
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Летом прошлого года путинист и продюсез "Землян" Владимир Киселев обещал выплачивать оккупантам деньги за подбитую западную технику. Но слово не сдержал.
Киселев, абрамс
Продюсер "Землян" Владимир Киселев отказался платить за "подбитые" танки "Abrams" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Владимир Киселев ‒ скандальный продюсер советской псевдорок-группы "Земляне", несмотря на свое обещание, отказался выплачивать солдату страны-агрессора РФ деньги за якобы подбитые им американские танки Abrams, которые используют бойцы ВСУ. Об этом сообщает российский портал NEFT.

Там сообщают, что персонаж из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) якобы смог за ночь "подбить два танка Abrams". После чего журналисты издания обратились к представителям Киселева с вопросом ‒ когда будут выплаты.

В результате, в отделе по коммуникациям в комментарии журналистам заявили, что Киселев в своем пропагандистском заявлении говорил о награде только за подбитие о немецких танках Leopard, а про Abrams якобы не было уговора.

видео дня

И это несмотря на то, что до сих пор в Сети есть видео, на котором Киселев во время Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года обещает премии и за Leopard, и за Abrams.

Cам Киселев ситуацию комментирует максимально туманно.

"Вот вы, коллеги, и ваши коллеги-журналисты являетесь препятствием, к сожалению, для того, чтобы такие герои получали как можно больше поощрения. Вместо того, чтобы привлекать к этому внимание и поддержать Лепса, поддержать Баскова, поддержать "Землян", поддержать Киселева в его инициативе, вы устраиваете этому препятствие с формулировками, что это личный пиар или это пиар только определенных людей. А мы ведь рассчитывали с вашей помощью привлечь сюда больше звезд", — цитируют журналисты Владимира Киселева.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Какие деньги обещали артисты-путинисты за подбитые танки

В июне 2023 года путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

заявление лидера группы "Земляне",

"Мы победители и лауреаты премии РУТВ. Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны".

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