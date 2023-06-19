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Лепс лишился денег после того, как пообещал платить оккупантам за подбитые танки

Дмитрий Видоменко
19 июня 2023, 15:03 обновлено 19 июня, 15:08
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Певец-путинист Григорий Лепс, поддерживающий терроризм РФ в Украине, столкнулся с последствиями своих провоенных высказываний.
Лепс, доллары
Путинисту Лепсу отменили концерт в Казахстане / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Скандально известный певец-путинист Григорий Лепс после обещаний платить русским оккупантам по 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard, столкнулся с тем, что лишился возможности заработать на своем концерте. Об этом сообщили местные журналисты сайта КазТАГ.

Выступление Леса должно было состояться в казахстанском городе Конаев.

"Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, решила расторгнуть договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", – заявили местные журналисты.

Они и предположили, что давили на компанию именно негативно настроенные против артиста жители Конаева, ведь компания Makao Luxury Village Resort сперва приняла предложение провести концерт на их площадке.

Журналисты также отметили, что реакция людей тесно связана с недавними высказываниями Лепса против Украины.

Что заявили Басков и Лепс

На днях путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

Смотрите на видео - "Кто из российских артистов поехал давать концерты на Донбасс":

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