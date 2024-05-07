"Шайтаны в сборе": артисты-путинисты приползли к диктатору Путину покланяться

Российские артисты-путинисты пришли на, так называемую, инаугурацию российского диктатора Путина.

https://stars.glavred.info/shaytany-v-sbore-artisty-putinisty-pripolzli-k-diktatoru-putinu-poklanyatsya-10563392.html Ссылка скопирована

Любители диктатора Путина пришли на его "инаугурацию" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Сегодня в стране-оккупанте России прошла, так сказать, "коронация" диктатора Владимира Путина, по которому плачет Гаага. Это уже его пятый срок в должности на шесть лет.

Среди гостей было немало знаменитостей и пропагандистов, а "этих" нужно знать в лицо, чтобы навсегда запомнить имена людей, которые поддерживают убийства украинцев.

Фотографии с шабаша уже появились в сети. Отметим, что кроме предателей Украины и путинистов, там был и американский актер Стивен Сигал.

видео дня

На фото появились любимица Путина Алина Кабаева, российский актер Сергей Машков, певец SHAMAN, бывшая одесситка Лариса Долина, Стас Михайлов и другие.

Стоит отметить и комментарии в соцсетях, которые прекрасно определили это странное действие:

"Цирк с конями",

"Шайтаны в сборе",

"Все как на подбор",

"Тысяча путинских шестерок".

Российские звезды собрались на шабаш Путина / фото: скрин t.me/zvezdach_mag

Выборы президента России 2024 Президентские выборы в РФ состоялись с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирался на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Окончательные итоги подведены Центральной избирательной комиссией 21 марта. Согласно результатам выборов, Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов (более 76 млн голосов и 87,28 % при рекордной явке 77,49%). Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине.

Кто из артистов поддерживает Путина - последние новости

Отметим, Ксения Собчак, которая долгое время скрывалась под либеральной и антивоенной маской, наконец показала свое настоящее лицо. Так, на своему Телеграмм-канале "Кровавая барыня" Собчак заявила, что мятеж в военное время - на руку второй стороне, читай Украине.

А также режиссер Андрей Кончаловский решил выслужиться перед кровавым диктатором Путиным, развязавшего войну в Украине, и на вопрос о международных кинофестивалях, которые теперь не светят россиянам, вдруг стал нахваливать Путина.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред