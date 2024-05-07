"Шайтаны в сборе": артисты-путинисты приползли к диктатору Путину покланяться

Сегодня в стране-оккупанте России прошла, так сказать, "коронация" диктатора Владимира Путина, по которому плачет Гаага. Это уже его пятый срок в должности на шесть лет.
Среди гостей было немало знаменитостей и пропагандистов, а "этих" нужно знать в лицо, чтобы навсегда запомнить имена людей, которые поддерживают убийства украинцев.
Фотографии с шабаша уже появились в сети. Отметим, что кроме предателей Украины и путинистов, там был и американский актер Стивен Сигал.
На фото появились любимица Путина Алина Кабаева, российский актер Сергей Машков, певец SHAMAN, бывшая одесситка Лариса Долина, Стас Михайлов и другие.
Стоит отметить и комментарии в соцсетях, которые прекрасно определили это странное действие:
"Цирк с конями",
"Шайтаны в сборе",
"Все как на подбор",
"Тысяча путинских шестерок".
Выборы президента России 2024
Президентские выборы в РФ состоялись с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирался на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.
Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года.
Окончательные итоги подведены Центральной избирательной комиссией 21 марта. Согласно результатам выборов, Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов (более 76 млн голосов и 87,28 % при рекордной явке 77,49%).
Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине.
Кто из артистов поддерживает Путина - последние новости
Отметим, Ксения Собчак, которая долгое время скрывалась под либеральной и антивоенной маской, наконец показала свое настоящее лицо. Так, на своему Телеграмм-канале "Кровавая барыня" Собчак заявила, что мятеж в военное время - на руку второй стороне, читай Украине.
А также режиссер Андрей Кончаловский решил выслужиться перед кровавым диктатором Путиным, развязавшего войну в Украине, и на вопрос о международных кинофестивалях, которые теперь не светят россиянам, вдруг стал нахваливать Путина.
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