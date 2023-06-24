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Мятеж в военное время - на руку Украине: Собчак поддержала террориста-Путина

Алена Кюпели
24 июня 2023, 14:48 обновлено 24 июня, 14:51
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Ксения Собчак очевидно встала на сторону зла - России. Окончательно и безповоротно.
Ксения Собчак поддержала своего террориста-президента Путина
Ксения Собчак поддержала своего террориста-президента Путина / Instagram/xeniasobchak

Российская журналистка Ксения Собчак, которая долгое время скрывалась под либеральной и антивоенной маской, наконец показала свое настоящее лицо.

Так, на своему Телеграмм-канале "Кровавая барыня" Собчак заявила, что мятеж в военное время - на руку второй стороне, читай Украине.

"О вот, что я хочу сказать, друзья: мятеж в военное время — это в любых случаях и при любом раскладе игра на руку второй стороне, воюющей против. Это ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков. Это скверный шаг", - пишет путинистка Собчак.

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В посте - слова Собчак о внутренней войне в России:

Она также на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором написала, что "все будет хорошо". На что, подписчики пожелали ей, чтобы у нее все было именно также хорошо, как и в Украине в последние два года.

Ксения Собчак и ее подписчики
Ксения Собчак и ее подписчики / Instagram/xeniasobchak

Напомним, ранее Соловьев облил помоями журналистку "либералку" Ксению Собчак. Поводом для нового скандала журналистов стало видео, которое Собчак и ее команда отыскала в соцсетях. На нем черноротый Соловьев в военной форме обращается к украинским солдатам.

Отметим, что российская журналистка Ксения Собчак, которая умело прикидывается пацифисткой, но при этом не осуждает нападение путинского террористического режима на Украину, решила высказаться по поводу утренней атаки беспилотников на Москву.

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Ксения Собчак
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