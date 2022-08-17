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"Путин - смельчак": Кончаловский поддержал войну, став очередным прихвостнем диктатора

17 августа 2022, 12:29

Режиссер высказался по поводу военного нападения России на Украину.

Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский / Узнай все

Российский режиссер Андрей Кончаловский, который дал интервью российскому изданию "Аргументы и факты" решил выслужиться перед кровавым диктатором Путиным, развязавшего войну в Украине, и на вопрос о международных кинофестивалях, которые теперь не светят россиянам, вдруг стал нахваливать Путина.

По его мнению, "если и есть личность в сегодняшней политике, то это президент Путин".

"Он не оглядывается, он действует несколько иначе. Уведу разговор немного в сторону — вы не пробовали подсчитать, много ли в мире за последние 60 лет нашлось смельчаков, которые осмелились попытаться положить конец господству американского доллара? Первым это попытался сделать президент США Кеннеди. Его убили. Потом попытку предпринял Де Голль. И получил восстания студентов во Франции и покушения на него в Северной Африке. Потом были Саддам Хусейн и Муамар Каддафи — главные враги американского диктата в глобальном пейзаже. Сегодня Путин возглавил борьбу с главным мировым злом", - бредит пожилой режиссер.

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По его мнению, Путин, убивающий мирных жителей Украины, "рискует жизнью и демонстрирует абсолютно героическую отвагу". По крайней мере, режиссер абсолютно прав в том, что диктатор таки рискует жизнью, развязывая войну в суверенном и независимом государстве.

Напомним, ранее

Известная российская певица, которая была в жюри украинского проекта "Х-фактор" Ирина Дубцова, открыто поддержала военное вторжение россии в Украину, со всеми вытекающими последствиями, смертями и насилием в отношении мирных украинских граждан.

Она в точности повторяет кремлевские нарративы: Дубцова считает войну единственно возможным способом решения "украинского конфликта и защиты населения Донбасса и всех русских в Украине".

Андрей Кончаловский
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