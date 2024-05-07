Мне бы очень хотелось: Стивен Кинг рассказал, что Зеленскому нужно сделать с Путиным

Легендарный американский писатель ("Король ужасов") Стивен Кинг сделал интересное заявление.
На своей странице в социальной сети Х (Twitter - авт.) он опубликовал послание, которое касается президента Украины Владимира Зелинского и террориста, президента России - Путина.
"Я считаю, что Путину и Зеленскому следует прекратить убивать людей и урегулировать свои разногласия по принципу "плата за просмотр". Мне бы очень хотелось, чтобы г-н З (Зеленский - авт.) надрал задницу Путину", - написал легендарный автор.
I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass.— Stephen King (@StephenKing) May 6, 2024
Кто такой Стивен Кинг?
Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов", сообщает "Википедия".
Стивен Кинг поддерживает Украину - последние новости
Писатель давно и открыто поддерживает Украину и осуждает Россию за развязывание войны. Своим заветным желанием на 2023 год он называл мир. 28 января писатель обратился к россиянам, призвав их остановить "эту бессмысленную войну" и прекратить бомбить мирных жителей. Американец подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен уйти в отставку.
29 апреля 2023 года "король ужасов" прокомментировал обстрел жилого дома в Умани. Он отметил, что РФ "убивает все больше украинских гражданских, в том числе детей", и это — терроризм.
Также Кинг назвал политика Дональда Трампа предателем, обвинив его в связях с Россией и Путиным.
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