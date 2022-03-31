Стивен Кинг предсказал жалкий исход путинской войны и пригрозил российскому диктатору

Пользователям такое мнение понравилось. Пост Кинга набрал уже свыше 11 тысяч лайков.
Известный американский писатель Стивен Кинг опубликовал пост о войне России в Украине и в саркастичной форме обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
Звезда будто предсказал исход войны. Видимо, пользователям такое мнение понравилось, так как пост Кинга набрал уже свыше 11 тысяч лайков.
Читайте также"Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок"Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит тебя", - написал Кинг в Twitter.
Напомним, российский военачальник Игорь Гиркин, также известный под военным псевдонимом Игорь Стрелков, признал, что война Владимира Путина против Украины имела неприятные последствия. Ветеран армии и бывший офицер ФСБ подтвердил, что Украине удалось дать отпор России.
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