Стивен Кинг предсказал жалкий исход путинской войны и пригрозил российскому диктатору

Стивен Кинг / @StephenKing

Известный американский писатель Стивен Кинг опубликовал пост о войне России в Украине и в саркастичной форме обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Звезда будто предсказал исход войны. Видимо, пользователям такое мнение понравилось, так как пост Кинга набрал уже свыше 11 тысяч лайков.

Читайте также"Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок"Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит тебя", - написал Кинг в Twitter.

Напомним, российский военачальник Игорь Гиркин, также известный под военным псевдонимом Игорь Стрелков, признал, что война Владимира Путина против Украины имела неприятные последствия. Ветеран армии и бывший офицер ФСБ подтвердил, что Украине удалось дать отпор России.

Читайте также: