"Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок

Евгений Иващенко

Украинки ведут активную информационную борьбу с россиянами и поддерживают военных, которые защищают страну от оккупантов.

Среди защитников уже определились те, кто особенно запал в душу женщинам. Их окрестили главными секс-символами, с которыми не страшно переживать бомбардировку.

На пике популярности у украинских девушек полицейский Евгений Иващенко, пишет УНИАН.

Иващенко - офицер полиции Украины. С первого дня вторжения России он отправился защищать нашу страну от оккупантов.

Кроме этого, Иващенко является фитнес-тренером.

В соцсетях мужчина призывает прекратить кровопролитие в Украине, публикует патриотические видео и говорит о том, что Украина обязательно победит.

Под видео девушки массово оставляют комментарии:

"Какие у вас добрые глаза", "Наш герой", "Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца", "Воин с красивой улыбкой", "Какой хорошенький", "Самый красивый полицейский", "Честь Украины".

Между тем, СМИ пишет, что скорее всего, у Евгения нет второй половинки.

Напомним, ранее Виталия Кима и Алексея Арестович "подвинул" спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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