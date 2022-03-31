"Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца": кто новый "краш" украинок

Скорее всего, у мужчины нет второй половинки.
Украинки ведут активную информационную борьбу с россиянами и поддерживают военных, которые защищают страну от оккупантов.
Среди защитников уже определились те, кто особенно запал в душу женщинам. Их окрестили главными секс-символами, с которыми не страшно переживать бомбардировку.
На пике популярности у украинских девушек полицейский Евгений Иващенко, пишет УНИАН.
Иващенко - офицер полиции Украины. С первого дня вторжения России он отправился защищать нашу страну от оккупантов.
Кроме этого, Иващенко является фитнес-тренером.
В соцсетях мужчина призывает прекратить кровопролитие в Украине, публикует патриотические видео и говорит о том, что Украина обязательно победит.
Под видео девушки массово оставляют комментарии:
"Какие у вас добрые глаза", "Наш герой", "Глаза и улыбка, которые украли все женские сердца", "Воин с красивой улыбкой", "Какой хорошенький", "Самый красивый полицейский", "Честь Украины".
Между тем, СМИ пишет, что скорее всего, у Евгения нет второй половинки.
Напомним, ранее Виталия Кима и Алексея Арестович "подвинул" спикер СБУ Артем Дехтяренко.
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