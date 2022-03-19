У украинок появился новый кумир: кто подвинул Кима и Арестовича

Артем Дехтяренко новый "краш" украинок / Facebook

Вслед за веселым губернатором Николаевщины Виталием Кимом и "успокаивающим" советником главы ОП Алексеем Арестовичем украинки начали фанатеть от спикера Службы безопасности Артема Дехтяренко.

32-летнего мужчину в сети сравнивают с голливудскими звездами.

Как пишет Википедиа, что журналист, а с недавних пор и пресс-аташе силового ведомства страны родился 2 ноября 1990 в Черновцах. Начинал в журналистике: в издании Коммерсант-Украина, позже – в Апострофе. С 2016 по 2019 он работал в пресс-службе Секретариата Кабинета Министров Украины и офисе премьер-министра Владимира Гройсмана. В 2019 году стал советником по вопросам медиа, коммуникации реформ и PR министра социальной политики Украины Юлии Соколовской. С 1 февраля 2021 года вступил в должность спикера Службы безопасности Украины.

Читайте также"Успокойтесь с НАТО, идолопоклонники": Арестович жестко прошелся по отношениям Украины и АльянсаМежду тем, о личной жизни Артема Дехтяренко, которой так интересуются украинки, почти ничего не известно. Но на некоторых фотографиях на пальце спикера видно обручальное кольцо.

Напомним, известный американский комик Билл Мар заявил, что в США наконец появился президент, которого все любят. Это - Владимир Зеленский.

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