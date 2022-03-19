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Наконец у США есть президент, которого все любят, это - Зеленский - американский комик

19 марта 2022, 17:07

По словам артиста, многие женщины в мире сходят с ума от украинского лидера.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - кумир всего мира / Офис президента

Известный американский комик Билл Мар заявил, что в США наконец появился президент, которого все любят. Это - Владимир Зеленский.

По словам шоумена, у лидера украинского государства "заоблачный рейтинг одобрения". Об этом он написал в Twitter.

Мар во время шоу шутил о принятии в США летнего времени на постоянной основе, а затем вспомнил президента Украины.

"Он комик, он один из нас и он самый известный во всем мире. И он произнес такую удивительно страстную речь на нашем конгрессе. Он сказал, что вы понятия не имеете, как это когда ваша столица находится в осаде. Это была потрясающая речь. И снова от комика. Как здорово, что он привел аргументы в пользу военной помощи, демократии и сравнил нападение на его страну с Перл-Харбором. У этого парня большая энергия", - подчеркнул артист.

Кроме того, по словам Мара, многие женщины в мире сходят с ума от президента Украины.

"Он им нравится, они считают его сексуальным мужчиной на свете", – добавил комик.

Напомним, российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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война в Украине Владимир Зеленский
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