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"Убивают Украину": Стивен Кинг жестко разругал республиканцев в США

Дмитрий Видоменко
15 апреля 2024, 10:09
Легендарный писатель Стивен Кинг, жестко раскритиковал республиканцев, которые уже полгода не принимают пакет помощи для Украины.
Стивен Кинг
Стивен Кинг - известный поклонник Украины / коллаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

Легендарный американский писатель, мастер жанра "хоррор", автор романов "Оно", "Сияние" и "Зеленая миля", повести "Побег из Шоушенка" Стивен Кинг жестко высказался по поводу задержки оказания военной помощи Украине от США. Об этом стало известно из его поста в сервисе микроблогов X (ранее — Twitter).

"Радикальные республиканцы в Палате представителей фактически убивают Украину. Как сказал один консервативный комментатор-республиканец, "Путин, видимо, щипает сам себя"", — написал Кинг.

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Кто такой Стивен Кинг?

Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов", сообщает "Википедия".

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Стивен Кинг поддерживает Украину - последние новости

Писатель давно и открыто поддерживает Украину и осуждает Россию за развязывание войны. Своим заветным желанием на 2023 год он называл мир. 28 января писатель обратился к россиянам, призвав их остановить "эту бессмысленную войну" и прекратить бомбить мирных жителей. Американец подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен уйти в отставку.

29 апреля 2023 года "король ужасов" прокомментировал обстрел жилого дома в Умани. Он отметил, что РФ "убивает все больше украинских гражданских, в том числе детей", и это — терроризм.

Также Кинг назвал политика Дональда Трампа предателем, обвинив его в связях с Россией и Путиным.

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