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Отказала нога: Стивен Кинг госпитализирован для срочной операции

Анна Подгорная
4 октября 2023, 12:22 обновлено 4 октября, 12:25
Призраки прошлого у Короля ужасов так же агрессивны, как его мистические злодеи.
Стивен Кинг
Стивен Кинг рассказал про операцию / коллаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

В июне 1999 года известный американский писатель, "Король ужасов" Стивен Кинг в возрасте 52 лет и сам попал в настоящий кошмар - во время прогулки вдоль обочины недалеко от его дома в Ловелле, штат Мэн, в него врезался микроавтобус. От сильного удара литератора отбросило в кювет. Он получил множество травм - пробито легкое, сломанные ребра и бедро, ушибы головы и множественные переломы правой ноги.

Страшное ДТП могло привести к ампутации конечности, завершению писательской карьеры Кинга или даже его смерти. Тем не менее автор выкарабкался, и в свои 76 лет продолжает радовать поклонников новыми романами в фирменном стиле.

Однако старые травмы дают о себе знать даже спустя 24 года. Писатель на своей странице в X (Twitter) сообщил, что попал в больницу, так как его правая нога стала отказывать.

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Это не стало для Кинга неожиданностью: он был готов к тому, что это рано или поздно может случиться, и подготовился к операции на больном бедре. О том, как прошла операция по его замене, автор пока не сообщил.

"Мне была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Мой правый, раздробленный в результате аварии летом 1999 года, окончательно отказал", - пишет Стивен Кинг.

Отказала нога: Стивен Кинг госпитализирован для срочной операции
Стивен Кинг рассказал про операцию / twitter.com/StephenKing

Ранее стало известно, что 89-летнюю французскую актрису Софи Лорен экстренно госпитализировали. Известно, что в больнице она перенесла серьезную операцию и теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Также в сеть попали свежие фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса. Крепкого орешка поймали папарацци во время его прогулки с семьей. Его внешность сильно изменилась из-за деменции.

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