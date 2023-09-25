Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

Актриса в свои 89 лет вела достаточно светский образ жизни.
Итальянская актриса Софи Лорен перенесла экстренную операцию в воскресенье.
Как сообщил The Hollywood Reporter, актриса оказалась в больнице после неудачного падения в своем швейцарском доме.
Икона итальянского актерского мастерства, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала в ванной и получила несколько переломов бедра, а также серьезный перелом бедренной кости, который потребовал хирургического вмешательства.
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Источник близкий к актрисе добавил, что существует осторожный оптимизм относительно исхода операции и выздоровления Лорен, которое будет включать короткое выздоровление, а затем длительную реабилитацию.
Напомним,
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