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Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

Алена Кюпели
25 сентября 2023, 17:09 обновлено 25 сентября, 17:09
Актриса в свои 89 лет вела достаточно светский образ жизни.
Софи Лорен
Софи Лорен очень неудачно упала и страдает от нескольких переломов сразу/ www.dailymail.co.uk

Итальянская актриса Софи Лорен перенесла экстренную операцию в воскресенье.

Как сообщил The Hollywood Reporter, актриса оказалась в больнице после неудачного падения в своем швейцарском доме.

Икона итальянского актерского мастерства, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала в ванной и получила несколько переломов бедра, а также серьезный перелом бедренной кости, который потребовал хирургического вмешательства.

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Источник близкий к актрисе добавил, что существует осторожный оптимизм относительно исхода операции и выздоровления Лорен, которое будет включать короткое выздоровление, а затем длительную реабилитацию.

Напомним,

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