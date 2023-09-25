Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

Актриса в свои 89 лет вела достаточно светский образ жизни.

https://stars.glavred.info/sofi-loren-ekstrenno-gospitalizirovali-chto-sluchilos-10503526.html Ссылка скопирована

Софи Лорен очень неудачно упала и страдает от нескольких переломов сразу/ www.dailymail.co.uk

Итальянская актриса Софи Лорен перенесла экстренную операцию в воскресенье.

Как сообщил The Hollywood Reporter, актриса оказалась в больнице после неудачного падения в своем швейцарском доме.

Икона итальянского актерского мастерства, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала в ванной и получила несколько переломов бедра, а также серьезный перелом бедренной кости, который потребовал хирургического вмешательства.

видео дня

Источник близкий к актрисе добавил, что существует осторожный оптимизм относительно исхода операции и выздоровления Лорен, которое будет включать короткое выздоровление, а затем длительную реабилитацию.

Напомним,

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.