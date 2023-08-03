В России скончалась популярная советская актриса

В террористической России скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Популярная в Советском Союзе актриса умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщает издание СНОб, со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.
Ряд российских СМИ ранее сообщил, что актриса попала в больницу из-за тяжелой формы гриппа. Позже у нее остановилось сердце, которое удалось "перезапустить". Между тем, артистке не становилось лучше. Позже "Известия" сообщили, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.
И вот сегодня появилась информация о том, что популярная актриса умерла.
Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Она дебютировала в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Первой серьезной ролью Мирошниченко стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме Антона Тимошинина "Их знали только в лицо". Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского "Андрей Рублев".
Напомним, ранее в террористической России скончался еще один актер Виктор Мелихов, который снимался в любимом фильме жителей страны-агрессора "Бандитский Петербург".
Напомним, ранее ушел из жизни популярный в террористической России актер Александр Орловский. Он скончался на 61-м году жизни.
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