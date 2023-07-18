В России принято оставлять популярных актеров умирать в одиночестве, если они больше не снимаются.

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Дмитрий Орловский умер в одиночестве / Стархит

Популярный в террористической России актер Александр Орловский скончался на 61-м году жизни.

Как сообщило пропагандистское издания Стархит, актер умер в одиночестве в своей квартире и его тело обнаружили не сразу.

"По предварительным данным, 60-летний актер был найден мертвым у себя в квартире. Друзья и родственники неделю пытались связаться с ним, а затем вызвали спасателей, которым пришлось вскрывать жилище. Там нашли бездыханное тело Александра Орловского", - пишет СМИ.

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В 2001-м актер сыграл в "Агенте национальной безопасности", а в 2003-м в первой экранизации культового романа "Азазель" Бориса Акунина, где он исполнил роль Джеральда Канингема, директора интерната для детей с удивительными способностями.

После того артист поучаствовал в знаменитом сериале "Улицы разбитых фонарей", а также "Ментовские войны" и "Морские дьяволы".

Напомним, в террористической России, которая каждый день обстреливает мирные украинские города, на 83-м году ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Кузнецов.

Ранее также в Украине стало известно о том, что скончался украинский актер Евгений Бубер. Трагической новостью поделилась сотрудница театра Светлана Бондарь на своей странице в Instagram.

Как сообщал Главред, украинский композитор, мультиинструменталист, режиссер, поэт и специалист по акустическим и визуальным технологиям Сергей Круценко скончался в 55 лет.

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