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Умер актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Алена Кюпели
6 июля 2023, 10:24 обновлено 6 июля, 10:29
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Артисту Алексею Кузгнецову было 83 года и он до последнего играл на сцене.
Артист запомнился зрителям именно этой ролью
Артист запомнился зрителям именно этой ролью / Скриншот видео

В террористической России, которая каждый день обстреливает мирные украинские города, на 83-м году ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Кузнецов.

Актер снялся в таких популярных в Советском Союзе фильмах, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Отцы и дети", "Змеелов" и других. В 1964 актер поступил в труппу Театра им. Вахтангова, в котором играл до последних дней жизни, пишет пропагандистское издание Стархит.

Его наиболее яркой ролью было исполнение герцога Бэкингема в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

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Напомним, ранее в Украине стало известно о том, что скончался украинский актер Евгений Бубер. Трагической новостью поделилась сотрудница театра Светлана Бондарь на своей странице в Instagram.

Как сообщал Главред, украинский композитор, мультиинструменталист, режиссер, поэт и специалист по акустическим и визуальным технологиям Сергей Круценко скончался в 55 лет.

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