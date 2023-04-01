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Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

1 апреля 2023, 16:16
Евгений Бубер боролся с тяжелым заболеванием, которое, к сожалению, не смог побороть.
Евгений Бубарь
Евгений Бубер / Фото Facebook

В Украине стало известно о том, что скончался украинский актер Евгений Бубер.

Трагической новостью поделилась сотрудница театра Светлана Бондарь на своей странице в Instagram.

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"На этом фото он почтенный господин, хоть всегда был вечным юношей! Теперь уже Ты в Садах Небесных будешь развлекать и радовать всех (там хорошая компания собралась), а мы будем здесь скучать и вспоминать Тебя, а Твой свет, который ты так искренне даровал, еще долго будет греть и освещать наше бытие", - написала она.

Отметим, что причиной смерти актера стал рак плевры легких. Еще в январе 2022 года театр, в котором работал артист, объявил о сборе средств на его лечение.

Напомним, ранее стало известно о том, что на 92-м году жизни умерла легендарная украинская гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина.

"С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной", - говорится в сообщении НОК Украины.

Как сообщал Главред, украинский композитор, мультиинструменталист, режиссер, поэт и специалист по акустическим и визуальным технологиям Сергей Круценко скончался в 55 лет.

Напомним, в кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев. Жизнь защитника оборвалась 10 марта в боях в городе Червонопоповка в Луганской области.

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