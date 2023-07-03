Умер 20-летний внук звезды Голливуда Роберта Де Ниро

Мама молодого человека трогательно попрощалась с ним.

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Старшая дочь Роберта Де Ниро лишилась единственного сына / ua.depositphotos.com

Сегодня стало известно про смерть 20-летнего Леандро Де Ниро - внука американского актера, режиссера и продюсера Роберта Де Ниро. Об этом сообщила мать молодого человека и старшая из семи детей артиста Дрена Де Ниро.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото единственного сына с трогательной эпитафией. "Мой прекрасный милый ангел. Я полюбила тебя без слов и описаний с того момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас. Хотела бы я быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так глубоко любили и ценили, и я хотела бы, чтобы любовь могла спасти нас. Мне очень жаль, мой мальчик. Покойся с миром и вечного рая тебе, мой дорогой".

Подробности смерти сына Дрена не раскрыла. Долгое время его существование и биографию она держала в секрете. Отцом Леандро был художник Карлос Родригес.

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Дрена Де Ниро - актриса и продюсер, приемная дочь актера Роберта Де Ниро. Он усыновил ее, когда девочке было 9 лет, после того, как женился на ее матери - актрисе Дайанн Эбботт. Артист фактически заменил ей биологического отца, которого она никогда не видела.

Дрена Де Ниро с сыном Леандро / instagram.com/drenadeniro

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

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