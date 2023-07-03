УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умер 20-летний внук звезды Голливуда Роберта Де Ниро

Анна Подгорная
3 июля 2023, 14:55 обновлено 3 июля, 14:55
142
Мама молодого человека трогательно попрощалась с ним.
Роберт Де Ниро
Старшая дочь Роберта Де Ниро лишилась единственного сына / ua.depositphotos.com

Сегодня стало известно про смерть 20-летнего Леандро Де Ниро - внука американского актера, режиссера и продюсера Роберта Де Ниро. Об этом сообщила мать молодого человека и старшая из семи детей артиста Дрена Де Ниро.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото единственного сына с трогательной эпитафией. "Мой прекрасный милый ангел. Я полюбила тебя без слов и описаний с того момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас. Хотела бы я быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так глубоко любили и ценили, и я хотела бы, чтобы любовь могла спасти нас. Мне очень жаль, мой мальчик. Покойся с миром и вечного рая тебе, мой дорогой".

Подробности смерти сына Дрена не раскрыла. Долгое время его существование и биографию она держала в секрете. Отцом Леандро был художник Карлос Родригес.

видео дня

Дрена Де Ниро - актриса и продюсер, приемная дочь актера Роберта Де Ниро. Он усыновил ее, когда девочке было 9 лет, после того, как женился на ее матери - актрисе Дайанн Эбботт. Артист фактически заменил ей биологического отца, которого она никогда не видела.

Дрена Де Ниро с сыном Леандро
Дрена Де Ниро с сыном Леандро / instagram.com/drenadeniro

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

Другие новости:

шоу-бизнес Роберт Де Ниро новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:44 Украина
"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войны

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войны

14:18 Украина
В Украине отменили повышение тарифов на воду

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:31

Угроза подрыва ЗАЭС: эксперт спрогнозировал, устроит ли Путин ядерную катастрофу

14:55

Умер 20-летний внук звезды Голливуда Роберта Де Ниро

14:44

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:29

Веник в доме по фэн-шуй: где можно и нельзя его хранить

14:18

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войныВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:07

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

13:55

Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

13:22

Матери двух детей до конца жизни запретили посещать бары и школу: в чем причина

13:18

Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину: придумал требования

Реклама
12:39

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:38

Мужчина может помыть плиту за считанные секунды - он объяснил в чем хитрость

12:23

Минвосстановления и комитет ВР: берем политическую ответственность за необходимую стране реформу 5655

12:07

Продюсер Поляковой предсказал судьбу Винника: "Не в себе, в другой реальности"

12:02

Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиакаВидео

11:59

В Москве задержали военного, который выкрикивал "Слава Украине"

11:47

В Сумах дрон РФ влетел в дом: часть многоэтажки разрушена, есть погибшие

11:38

Сладкое детство в СССР: культовые советские сладости, которые обожали дети

11:28

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти воробья на картинке

10:59

ЕС хочет разрешить российскому банку пользоваться системой SWIFT - FT

10:48

"Подрыв ЗАЭС – выстрел России себе в ногу": Кочетков описал последствия для Украины и РФ

Реклама
10:35

Гороскоп Таро на июль 2023: Овнам - удача, Тельцам - разочарование, Близнецам - радостьВидео

10:30

Немыслимая польза за копейки: что можно сделать из бутылок для огорода

09:59

"Путин очень хочет сохранить лицо": Россия может взорвать Запорожскую АЭС – Times

09:26

Оптическая иллюзия сводит с ума Интернет: люди не могут найти спрятанное животное

09:23

ВСУ ведут успешное контрнаступление: в Минобороны раскрыли детали

09:00

К осени Россия начнет бежать с юга, ЗАЭС хотят взорвать, чтобы задержать ВСУ - КочетковЭксклюзив

08:58

ВСУ успешно наступают на шести участках фронта - ISW

08:58

Гороскоп на завтра 4 июля 2023: Львы - хватит транжирить деньги, Овнам - стресс

08:50

Воин получил награду от Залужного: на фронте погиб опытный разведчик "Месси"

08:26

Пригожин испугал Путинамнение

08:08

Психолог объяснил "хождение в народ" Путина после бунта Пригожина

08:02

Коллаборанты и работники "Росатома" бегут с Запорожской АЭС - мэр

07:24

Ватикан дал заднюю: посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана по Украине

07:00

День рождения Тома Круза: 5 самых необычных ролей харизматичного именинникаВидео

06:48

Число жертв удара РФ по Краматорску выросло: умерла украинская писательница

06:05

Время говорить по-плохому: мы уперлись в стену в голове дедушки Байденамнение

05:00

Бил кулаками в голову: в Ужгороде пьяный майор набросился на жену военного

04:10

Томаты удивят богатейшим урожаем: как пасынковать высокорослые помидоры

04:00

Какой сегодня праздник 3 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, что будет с Россией после ПутинаВидео

Реклама
03:10

Путин больше не может приказать взорвать Запорожскую АЭС: Пионтковский объяснил причину

02:35

Вера Брежнева стала жертвой мошенников и предупредила остальных про опасность

02:05

Пономарев спрогнозировал, пойдет ли Россия войной на страны НАТО

01:33

Мужчина придумал гениальный и полезный способ утилизации битой посуды

02 июля, воскресенье
23:59

Лишь 1% людей справится с этой оптической иллюзией: надо найти лицо человека

23:16

Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО

22:42

Угрожали поломать ногу: сотрудники ТЦК ворвались в частный домВидео

22:31

"РФ не является государством": страна-агрессор не сохранится в нынешнем виде - Данилов

21:51

Как заставить украинцев аж бегом выучить английскиймнение

21:32

"Часть земель надо отдать РФ": в Британии скандал из-за заявлений об Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять