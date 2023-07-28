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Скидывались на похороны: в России в нищете умер 48-летний актер

Алена Кюпели
28 июля 2023, 12:54 обновлено 28 июля, 13:42
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Артисту пришлось собирать на похороны, так как "просил" он скромно и практически никто не знал о его положении.
Артисту на момент смерти было всего 48 лет
Артисту на момент смерти было всего 48 лет / Коллаж Главред, фото Стархит, фото из сети

В террористическом государстве Россия, которое ведет захватническую войну против Украины, скончался еще один молодой актер.

По информации пропагандистского издания "Стархит", сыгравший роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и "Морские дьяволы" Андрей Бабенко умер на 48-м году жизни.

От чего умер российский артист пока не сообщается. Известно, что в последние годы жизни у Бабенко были серьезные проблемы с финансами. Рядом с ним не было близких людей.

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Актер скончался в полном одиночестве
Актер скончался в полном одиночестве / Стархит

"Андрей был одинок. Испытывал финансовые трудности. Но почти никогда не просил о помощи. А точнее, делал это очень скромно", — отмечал режиссер и сценарист Максим Бриус. Коллеги Андрея объявили о сборах, чтобы похоронить его.

Напомним, ранее в террористической России скончался еще один актер Виктор Мелихов, который снимался в любимом фильме жителей страны-агрессора "Бандитский Петербург".

Напомним, ранее ушел из жизни популярный в террористической России актер Александр Орловский. Он скончался на 61-м году жизни.

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