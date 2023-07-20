В террористичкой России скончался еще один актер Виктор Мелихов, который снимался в любимом фильме жителей страны-агрессора "Бандитский Петербург".
На момент смерти, актеру был 61 год и об этом стало известно 19 июля, сообщает пропагандистское издание "Стархит".
Как и в случае с другими российскими артистами, которых государство "списывает" со счетов, Мелехлова нашли не сразу. Он пролежал в собственной квартире несколько дней.
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"Он жил один. Точной причины смерти пока не называют, проводится экспертиза. Но дочь актера рассказала, что у него были проблемы с сердцем, о которых он никогда не рассказывал друзьям. Очень жалко. Виктор был отличным актером, отзывчивым человеком. Ему было почти 62, но он всегда казался молодым", - сообщил изданию друг актера.
Напомним, ранее ушел из жизни популярный в террористической России актер Александр Орловский. Он скончался на 61-м году жизни.
Ранее также, на 83-м году ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Кузнецов.
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