Превратился в старика: в сеть попали свежие фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса

Голливудского актера засняли во время прогулки со своей семьей.

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Брюс Уиллис и Эмма Хеминг - пример любящей семьи / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/emmahemingwillis

Голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает от прогрессирущей лобно-височной деменции, был сфотографирован впервые с тех пор, как его жена Эмма Хеминг раскрыла душераздирающую информацию о его продолжающейся борьбе с деменцией.

По информации Page Six, 68-летний актер был замечен на пассажирском сиденье автомобиля в Лос-Анджелесе в понедельник, всего через несколько часов после того, как 45-летняя Хеминг появилась на шоу "Сегодня", и сказала, что "трудно понять", знает ли он об ухудшении своего здоровья.

Звезда "Крепкого орешка" на прогулке был одет в стеганую темно-синюю куртку и соответствующую шляпу.

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Это редкое публичное появление отца пятерых детей, поскольку он в основном вел себя сдержанно с февраля, когда его семья объявила, что у него диагностирована лобно-височная деменция, которая может вызывать замедление движений, скованность, проблемы с равновесием и изменения в поведении или язык.

Брюс Уиллис перестал сниматься в марте 2022 года, когда ему впервые поставили диагноз афазия.

Во время своего появления на шоу "Сегодня" Хеминг с трудом сдерживала слезы, рассказывая о том, как она и две ее дочери справляются с "горем и печалью", которые сопровождают наблюдение за ухудшением здоровья Уиллиса.

"Я знаю, что деменция — это тяжело", — сказала Хеминг ведущей шоу "Сегодня" Ходе Котб.

"Человеку, у которого поставлен диагноз, тяжело. Это также тяжело для семьи. И это не является исключением для Брюса, меня или наших девочек. И когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так", — сказала она.

Напомним, ранее Ранее Румер, старшая дочь Уиллиса показала первое фото актера с его пока единственной внучкой - трогательный кадр, на котором Брюс нянчится с двухмесячной Лу, покорил Сеть.

Другая дочь Уиллиса раскрыла детали о его болезни - Таллула отмечает, что смотреть на то, как меняется из-за лобно-височной деменции ее отец, очень сложно, поэтому они всей семьей работают над созданием воспоминаний.

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