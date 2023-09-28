Превратился в старика: в сеть попали свежие фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса

Голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает от прогрессирущей лобно-височной деменции, был сфотографирован впервые с тех пор, как его жена Эмма Хеминг раскрыла душераздирающую информацию о его продолжающейся борьбе с деменцией.
По информации Page Six, 68-летний актер был замечен на пассажирском сиденье автомобиля в Лос-Анджелесе в понедельник, всего через несколько часов после того, как 45-летняя Хеминг появилась на шоу "Сегодня", и сказала, что "трудно понять", знает ли он об ухудшении своего здоровья.
Звезда "Крепкого орешка" на прогулке был одет в стеганую темно-синюю куртку и соответствующую шляпу.
Посмотреть фото резко постаревшего актера можно тут
Это редкое публичное появление отца пятерых детей, поскольку он в основном вел себя сдержанно с февраля, когда его семья объявила, что у него диагностирована лобно-височная деменция, которая может вызывать замедление движений, скованность, проблемы с равновесием и изменения в поведении или язык.
Брюс Уиллис перестал сниматься в марте 2022 года, когда ему впервые поставили диагноз афазия.
Во время своего появления на шоу "Сегодня" Хеминг с трудом сдерживала слезы, рассказывая о том, как она и две ее дочери справляются с "горем и печалью", которые сопровождают наблюдение за ухудшением здоровья Уиллиса.
"Я знаю, что деменция — это тяжело", — сказала Хеминг ведущей шоу "Сегодня" Ходе Котб.
"Человеку, у которого поставлен диагноз, тяжело. Это также тяжело для семьи. И это не является исключением для Брюса, меня или наших девочек. И когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так", — сказала она.
Напомним, ранее Ранее Румер, старшая дочь Уиллиса показала первое фото актера с его пока единственной внучкой - трогательный кадр, на котором Брюс нянчится с двухмесячной Лу, покорил Сеть.
Другая дочь Уиллиса раскрыла детали о его болезни - Таллула отмечает, что смотреть на то, как меняется из-за лобно-височной деменции ее отец, очень сложно, поэтому они всей семьей работают над созданием воспоминаний.
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