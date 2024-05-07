Жутко кричала: певица из Ирландии шокировала своим поведением на сцене Евровидения

7 мая стартовал песенный конкурс Евровидение 2024. В первом полуфинале выступила Украина. Кроме того, конкурентами Аlyona Аlyona & Jerry Heil стала - Ирландия.
Певица Bambie Thug, настоящее имя — Кантри Рэй Робинсон.
Bambie Thug известны своими необычными образами, а песня Doomsday Blue уже нашла немало ценителей. Bambie Thug создали термин Ouija-pop для описания своего звучания.
Звезда поддерживают ЛГБТК+ сообщество, идентифицируют себя как небинарное лицо.
Сама песня Doomsday Blue, по словам исполнителя, о разбитом сердце, обмане и боли безответной любви. Текст песни содержит множество магических заклинаний.
Песня стала первой в творчестве Bambie Thug, попавшей в топчарты в родной стране.
На сцену Евровидения 2024 в первом полуфинале Bambie Thug вышла в костюме демона, чем шокировала всех.
Bambie Thug в кругу из свечей начала танцевать с "чертом".
По среди номера "черт" срывает с певицы одежду, после чего они остаются на сцене только в нижнем белье. В конце выступления Bambie Thug укротили "черта" магией.
Смотрите видео выступления Ирландии на Евровидении 2024:
Стоит отметить, что букмекеры высоко оценивают номер Bambie Thug. По прогнозом букмекеров, именно Ирландия займет 5 место.
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