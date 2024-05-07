Молодой украинский репер заговорил про роман с Ириной Горовой

25-летний украинский рэпер Otoy сотрудничает с музыкальным лейблом Pomitni, который принадлежит музыкальному продюсеру Ирине Горовой. Они часто появляются вместе на концертах и публикуют в социальных сетях неоднозначные снимки, из-за чего стали ходить слухи о том, что у продюсера есть к перспективному подопечному не только профессиональный интерес.
Правда ли это, недавно рассказал сам Отой. В интервью для Люкс ФМ артист признался, что на самом деле связывает его с Ириной Горовой.
Так музыкант отметил, что его харизматичный патрон не является частью его личной жизни. Они работают вместе, но в романтической сфере у него разные пути с Горовой.
"У Ирины Горовой есть дочь, которая старше меня. Мы сотрудничаем. Эта история никак не связана с романтикой, какими-то отношениями. Личная жизнь – она у каждого своя. Мы партнеры рабочие. И, кроме дружбы и работы, там вряд ли что-то когда-то может появиться", - заверил Otoy.
Кто такой Otoy?
Otoy (настоящее имя - Вячеслав Дрофа) - украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. Сотрудничал с alyona alyona, Kalush, Алиной Паш, Den Da Funk. Выпустил 1 альбом и 8 сигнлов.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что украинская ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая попала в больницу. Она показала себя под капельницами в больничной палате.
Также певица Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце, который после смерти легендарной Нины Митрофановны Матвиенко не мог найти себе места.
Читайте также:
- "Он у мусорника": известный украинский ведущий разнес Влада Яму
- Сын неизлечимо болен: известный украинский комик поделился своей историей
- "Зависимости, комплексы и страшные последствия": Цимбалару рассказала про РПП
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред