Молодой украинский репер заговорил про роман с Ириной Горовой

Бывшая жена Потапа часто появляется в объятиях Otoy.

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Otoy новости - Otoy высказался про роман с Ириной Горовой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorovaya_irina

25-летний украинский рэпер Otoy сотрудничает с музыкальным лейблом Pomitni, который принадлежит музыкальному продюсеру Ирине Горовой. Они часто появляются вместе на концертах и публикуют в социальных сетях неоднозначные снимки, из-за чего стали ходить слухи о том, что у продюсера есть к перспективному подопечному не только профессиональный интерес.

Правда ли это, недавно рассказал сам Отой. В интервью для Люкс ФМ артист признался, что на самом деле связывает его с Ириной Горовой.

Так музыкант отметил, что его харизматичный патрон не является частью его личной жизни. Они работают вместе, но в романтической сфере у него разные пути с Горовой.

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"У Ирины Горовой есть дочь, которая старше меня. Мы сотрудничаем. Эта история никак не связана с романтикой, какими-то отношениями. Личная жизнь – она у каждого своя. Мы партнеры рабочие. И, кроме дружбы и работы, там вряд ли что-то когда-то может появиться", - заверил Otoy.

Кто такой Otoy? Otoy (настоящее имя - Вячеслав Дрофа) - украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. Сотрудничал с alyona alyona, Kalush, Алиной Паш, Den Da Funk. Выпустил 1 альбом и 8 сигнлов.

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