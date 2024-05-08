Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин опубликовала на своей странице в Instagram снимки со своей встречи с бывшим главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.
Федишин написала, что договорилась о встрече с Валерием Залужным накануне своего концертного тура в США. Как оказалось, военачальник знаком с творчеством певицы, и поэтому он передал несколько сувениров со своими автографами для благотворительных аукционов на концертах в Америке.
"Историческая фигура — Валерий Залужный. P.S. Gеред поездкой в тур по Америке и Канаде, имела честь встретиться с Железным генералом. Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова — любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения. Железный Человек с большим сердцем", — подытожил Федишин.
Кто такая Ирина Федишин?
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
Напомним, украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала трагическую историю про свою подругу, возлюбленный которой сделал ей предложение и погиб в бою. 22 января защитник сделал своей любимой предложение о женитьбе, а через два дня был убит российскими оккупантами.
Ранее сообщалось, что в боях за свободу Украины трагически погиб 32-летний защитник Павел Причепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром. У воина осталась беременная жена и двое малолетних детей.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Умерла младшая сестра: у Даниэля Салема случилось ужасное горе в семье
- "Не хочу провести ни одного дня, как она": Алан Бадоев рассказал о семейном горе, связанном с мамой
- "Рыдаю взахлеб": в семье Леси Никитюк случилось горе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред