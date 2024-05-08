Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки

Известная украинская поп- и фолк-певица Ирина Федишин показалась в компании бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Ирина Федишин утверждает, что Валерий Залужный / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин опубликовала на своей странице в Instagram снимки со своей встречи с бывшим главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.

Федишин написала, что договорилась о встрече с Валерием Залужным накануне своего концертного тура в США. Как оказалось, военачальник знаком с творчеством певицы, и поэтому он передал несколько сувениров со своими автографами для благотворительных аукционов на концертах в Америке.

"Историческая фигура — Валерий Залужный. P.S. Gеред поездкой в тур по Америке и Канаде, имела честь встретиться с Железным генералом. Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном. Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова — любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой. Осталась под впечатлениями от общения. Железный Человек с большим сердцем", — подытожил Федишин.

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Кто такая Ирина Федишин? Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

Напомним, украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала трагическую историю про свою подругу, возлюбленный которой сделал ей предложение и погиб в бою. 22 января защитник сделал своей любимой предложение о женитьбе, а через два дня был убит российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что в боях за свободу Украины трагически погиб 32-летний защитник Павел Причепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром. У воина осталась беременная жена и двое малолетних детей.

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