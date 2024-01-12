У Ирины Федишин случилось большое семейное горе

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин сообщила, что в ее семье случилось горе ‒ на 85-м году жизни умерла ее бабушка Евгения. Печальной новостью артистка поделилась в своем Instagram. "На 85 году жизни не стало моей бабушки Евгении. Трудно подобрать слова. Это была бабушка, с которой я провела свое детство. Много воспоминаний и самых теплых моментов: самые вкусные блюда, самые теплые праздники, самые заботливые руки, самое доброе сердце. Люблю тебя, моя бабушка. Благодарю тебя за все. Покойся с Богом, вечная память", — написала певица.
Как Федишин, она вынуждена поставить на паузу свои гастроли и возвратиться домой, чтобы провести бабушку в последний путь. Певица также была вынуждена выступления в Луцке и Ровно перенести на другие даты.
"Возвращаюсь домой провести родного человека в последний путь. Сегодняшний концерт в Луцке и завтрашний в Ровно перенесен на новые даты", — сообщила артистка.
Напомним, украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала трагическую историю про свою подругу, возлюбленный которой сделал ей предложение и погиб в бою. 22 января защитник сделал своей любимой предложение о женитьбе, а через два дня был убит российскими оккупантами.
Ранее сообщалось, что в боях за свободу Украины трагически погиб 32-летний защитник Павел Причепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром. У воина осталась беременная жена и двое малолетних детей.
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