У Ирины Федишин случилось большое семейное горе

Певица Ирина Федишин сообщила о горе, которое произошло в ее семье и из-за которого она вынуждена отменить свои концерты.

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У певицы Ирины Федишин скончалась бабушка / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин сообщила, что в ее семье случилось горе ‒ на 85-м году жизни умерла ее бабушка Евгения. Печальной новостью артистка поделилась в своем Instagram. "На 85 году жизни не стало моей бабушки Евгении. Трудно подобрать слова. Это была бабушка, с которой я провела свое детство. Много воспоминаний и самых теплых моментов: самые вкусные блюда, самые теплые праздники, самые заботливые руки, самое доброе сердце. Люблю тебя, моя бабушка. Благодарю тебя за все. Покойся с Богом, вечная память", — написала певица.

Как Федишин, она вынуждена поставить на паузу свои гастроли и возвратиться домой, чтобы провести бабушку в последний путь. Певица также была вынуждена выступления в Луцке и Ровно перенести на другие даты.

"Возвращаюсь домой провести родного человека в последний путь. Сегодняшний концерт в Луцке и завтрашний в Ровно перенесен на новые даты", — сообщила артистка.

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