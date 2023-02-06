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22 января сделал ей предложение, а потом погиб: Никитюк потрясла трагической историей жениха подруги

6 февраля 2023, 15:46
Украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала трагическую историею о своей подруге, возлюбленный которой сделал ей предложение и погиб в бою.
Никитюк, ВСУ
Никитюк потрясла фолловеров трагическим рассказом / коллаж фото УНИАН

22 января защитник сделал своей любимой, подруге Леси Никитюк, предложение о супружестве, а через два дня был убит русскими оккупантами в бою. Об этом сама телеведущая рассказала в InstaStories.

"Подруге 22 января он сделал предложение. 24 января он погиб на войне. А они хотели. Жить нормально вместе хотели, хотели любить. Они так хотели", – написала она.

В понедельник, 6 февраля, Никитюк отправилась на похороны погибшего бойца ВСУ.

"Мы приехали в Житомир, сюда привезли тело нашего героя. Тело возлюбленного моей подруги. Она так счастлива была последние четыре месяца. А сейчас сама на себя не похожа, не ест, не пьет. Только слезы и дым от сигарет. Побратимы передали ей вещи парня. Его футболочка, худи, на которых остался его запах. Будто он еще рядом", – написала телеведущая.

Никитюк, скрины
Никитюк, скрины

Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях с русскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны (1992-93 годы – Главред), уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области в результате авиаудара", ‒ писали грузинские источники.

До того белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

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