58-летняя Ассия Ахат похвасталась сдобными формами в черном кэтсьюте

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат любит побаловать поклонников горяченьким. Обладая незаурядной внешностью и выдающимися формами, ей это удается без особого труда.
Так любой будничный, повседневный образ артистка может превратить в нечто пикантное, такое, что будет завораживать с первого взгляда. К примеру, в своем блоге в Instagram Ахат показала серию свежих снимков, которые моментально привлекли внимание поклонников.
В кадре скрипачка позирует в черном пиджаке оверсайз, который она кокетливо распахнула. Под верхней одеждой оказался облегающий кэтсьют. Он прибавил образу Ассии графичности, и подчеркнул ее бюст, плоский живот, тонкую талию и мягкий изгиб бедер.
"Оставляя вчерашнее позади, в ожидании более яркого завтра", - описала свой образ артистка. На самом деле в таком луке можно пуститься в любые приключения - Ахат умело сбалансировала комфорт с привлекательностью.
Ранее новый муж Нади Дорофеевой, музыкант и ресторатор Миша Кацурин, показал невиданный ранее свадебный портрет певицы, который был сделан вскорости после церемонии бракосочетания.
Также украинская певица и актриса Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности. Артистка ждет появления на свет третьей дочери от Андрея Дикого уже в начале весны.
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