Новый муж Нади Дорофеевой показал невиданный ранее свадебный портрет певицы

Весной 2022 года украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор и музыкант Миша Кацурин закрутили роман, в результате которого в начале лета 2023 года пара заключила официальный брак.
Месяц они скрывали, что стали мужем и женой, а затем в социальных сетях опубликовали несколько свадебных снимков. Про церемонию молодожены говорили крайне мало, но Кацурин упомянул это событие, когда подводил итоги 2023 года.
Многие делают это в конце года, но ресторатор решил поделиться воспоминаниями сейчас. На его странице в Instagram появилась серия фото, которые отображали значимые для него моменты - отдых с детьми, работа над кулинарными проектами, саморазвитие и пр.
Среди снимков оказался и черно-белый портрет Нади в свадебном платье. Его Кацурин подписал "Только что вышла замуж". Ранее поклонники пары не видели это фото, и были рады узнать про их жизнь больше.
Ранее стало известно, что 23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца. Еще в октябре ее случайно заметили с округлившимся животиком, а в первые дни января она уже раскрыла пол и имя младенца.
Также в СМИ появилась информация о том, как мэр Киева Виталий Кличко и певица Наталья Егорова разделили совместно нажитое имущество. Бывшие супруги определили судьбу движимых и недвижимых ценностей в Украине и за рубежом на сотни тысяч долларов.
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