Новый муж Нади Дорофеевой показал невиданный ранее свадебный портрет певицы

Миша Кацурин поделился кадром, на котором Додо запечатлена вскорости после того, как ответила ему: "Я согласна".

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Свадьба Дорофеевой и Кацурина - муж певицы показал новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin

Весной 2022 года украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор и музыкант Миша Кацурин закрутили роман, в результате которого в начале лета 2023 года пара заключила официальный брак.

Месяц они скрывали, что стали мужем и женой, а затем в социальных сетях опубликовали несколько свадебных снимков. Про церемонию молодожены говорили крайне мало, но Кацурин упомянул это событие, когда подводил итоги 2023 года.

Многие делают это в конце года, но ресторатор решил поделиться воспоминаниями сейчас. На его странице в Instagram появилась серия фото, которые отображали значимые для него моменты - отдых с детьми, работа над кулинарными проектами, саморазвитие и пр.

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Среди снимков оказался и черно-белый портрет Нади в свадебном платье. Его Кацурин подписал "Только что вышла замуж". Ранее поклонники пары не видели это фото, и были рады узнать про их жизнь больше.

Свадьба Дорофеевой и Кацурина - муж певицы показал новое фото / instagram.com/misha_katsurin

Ранее стало известно, что 23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца. Еще в октябре ее случайно заметили с округлившимся животиком, а в первые дни января она уже раскрыла пол и имя младенца.

Также в СМИ появилась информация о том, как мэр Киева Виталий Кличко и певица Наталья Егорова разделили совместно нажитое имущество. Бывшие супруги определили судьбу движимых и недвижимых ценностей в Украине и за рубежом на сотни тысяч долларов.

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