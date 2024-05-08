"Уже алкоголичка": вскрылась жуткая правда о зависимости предательницы Татьяны Овсиенко

Сергей Дворцов заявил, что Татьяна Овсиенко имеет проблемы со злоупотреблением алкоголем.

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Татьяна Овсиенко начала спиваться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tatianaovsienko_music/

Недавно на шоу в Краснодаре путинистка Татьяна Овсиенко, которая родилась в Киеве, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, едва держалась на ногах.

Российский музыкальный продюсер Сергей Дворцов, в комментарии для росСМИ, заявил, что, вероятно, Овсиенко страдает алкоголизмом.

Также Дворцов сказал, что алкоголь погубил красивый голос певицы, но сама Татьяна все отрицает.

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"Перед тем, как выйти на сцену, можно выпить 50 граммов коньячку или виски, в этом ничего плохого. Наоборот, для прогревания связок полезно. Но если злоупотреблять, то вся карьера может пойти по одному месту. Соответственно, здесь я могу сказать, что просто Таня уже пристрастилась", — рассказал продюсер.

Также Сергей предрек плохое окончание карьеры певицы, которая и так уже не сможет возвратить былую популярность.

"Дай Бог, чтобы она не переросла из артистки уже в алкоголичку, потому что все-таки ее хиты любят, ее слушают. Но это только пока народ просто не перестанет ходить, а она не начнет спиваться, и ее может ждать не очень хорошее будущее, окончание ее творческой жизни… Я могу быть уверен на 100%, что ее выступление на корпоративе может стоить не выше 600-700 тысяч рублей на сегодня", — поделился продюсер.

Кто такая Татьяна Овсиенко? Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Татьяна Овсиенко - последние новости по теме

Как писал Главред, подписчики Татьяны Овсиенко активно комментируют внешний вид артистки. Некоторые отметили, что Татьяна Овсиенко стала совсем непохожей на саму себя. У нее расплылись черты лица и стал очень длинный рот.

А также в 2017 году к Татьяне Овсиенко вернулся из тюрьмы жених Александр Меркулов. Мужчина просидел в колонии шесть лет. Возлюбленный певицы получил срок за покушение на бизнесмена.

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