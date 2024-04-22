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"Плохо с 1989 года": запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит

Анна Подгорная
22 апреля 2024, 02:30
57-летняя певица-предательница из Киева ужаснула фанатов неузнаваемым внешним видом.
Татьяна Овсиенко
Татьяна Овсиенко сейчас - почему поплыло лицо Тани Овсиенко / коллаж: Главред, фото: vk.com, t.me/samye_slyvky

Певица-путинистка Татьяна Овсиенко, которая родилась в Киеве, но поддерживает войну в Украине, была высмеяна в социальных сетях за внешний вид. На свежих снимках лицо артистки одутловатое и покрыто морщинами.

Эти фотографии спровоцировали слухи о том, что Овсиенко злоупотребляет алкоголем. Дескать именно эта привычка в совокупности с непростыми отношениями с сожителем-абьюзером и неудачными филлерами и привела к тому, что певицу практически невозможно узнать.

Сама певица возмущена этими слухами. Она выступила на российском ток-шоу, в котором заявила, что плохо выглядит из-за давних проблем со здоровьем, а алкоголь тут не при чем.

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"Ерунда! У меня проблемы с позвоночником, это давняя тема. Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили. Просто нужно беречь себя, больше ходить в тренажерный зал. А я, бывает, лентяйка", - утверждает путинистка Овсиенко.

Кто такая Татьяна Овсиенко?

Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Последние звездные новости:

Ранее пропагандистка Маргарита Симоньян слила предательницу Любовь Успенскую и рассказала, как певица-путинистка помогает российским оккупантам убивать украинцев.

Также стало известно, что клоуна-путиниста Юрия Куклачева после обширного инфаркта резали по живому. Ему стало плохо на собственном юбилейном концерте, а на операционном столе у кремлевского шута остановилось сердце.

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