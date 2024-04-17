Платит деньги за убийства украинцев: Симоньян слила предательницу Любовь Успенскую

Главная пропагандистка страны-террориста России, которая начала кровавое вторжение в Украину, Маргарита Симоньян "слила" уроженку Киева предательницу Любовь Успенскую.
Пропагандистка на росТВ рассказала, что певица-путинистка не ложится спать до тех пор, пока не посмотрит все программы Соловьева. А также Успенская выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинцев.
"Она несколько раз вчера сказала: "Мы – непобедимы. Нас победить нельзя". Понимаете, эта женщина родилась в Киеве. И выросла в Киеве, потом уехала за границу... И она вернулась в Россию уже за Путина. И она живет в России. Она из личных средств платит премии тем, кто подбьет танк, например, Leopard", - сказала Симоньян.
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Любовь Успенская - последние новости по теме
Напомним, путинистка Любовь Успенская опозорила родную дочь во время эфира, заставив сгорать ее от стыда. Она назвала дочь Татьяну "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму.
А также любитель Путина и пластических операций Филипп Киркоров подал в суд на свою подругу певицу-путинистку Любовь Успенскую. Она якобы оскорбила его "честь, достоинство и деловую репутацию".
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