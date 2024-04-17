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Платит деньги за убийства украинцев: Симоньян слила предательницу Любовь Успенскую

Элина Чигис
17 апреля 2024, 09:53
Путинистка Маргарита Симоньян рассказала, как Любовь Успенская помогает российским оккупантам.
Любовь Успенская, Маргарита Симоньян
Пропагандистка Симоньян рассказала о путинистке Успенской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/, t.me/margaritasimonyan

Главная пропагандистка страны-террориста России, которая начала кровавое вторжение в Украину, Маргарита Симоньян "слила" уроженку Киева предательницу Любовь Успенскую.

Пропагандистка на росТВ рассказала, что певица-путинистка не ложится спать до тех пор, пока не посмотрит все программы Соловьева. А также Успенская выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинцев.

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"Она несколько раз вчера сказала: "Мы – непобедимы. Нас победить нельзя". Понимаете, эта женщина родилась в Киеве. И выросла в Киеве, потом уехала за границу... И она вернулась в Россию уже за Путина. И она живет в России. Она из личных средств платит премии тем, кто подбьет танк, например, Leopard", - сказала Симоньян.

Кто такая Любовь Успенская?

Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Любовь Успенская - последние новости по теме

Напомним, путинистка Любовь Успенская опозорила родную дочь во время эфира, заставив сгорать ее от стыда. Она назвала дочь Татьяну "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму.

А также любитель Путина и пластических операций Филипп Киркоров подал в суд на свою подругу певицу-путинистку Любовь Успенскую. Она якобы оскорбила его "честь, достоинство и деловую репутацию".

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