Как пауки в банке: Киркоров судится с путинисткой Успенской за 12 миллионов

Свое достоинство Примадонн Киркоров уже давно втоптал в землю самостоятельно, но на коллег почему-то обижается.

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Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Филипп Киркоров давно не привлекает поклонников своим талантом - новые песни откровенно слабы, а подогревать интерес к своей персоне пластиковый Примадонн теперь может лишь скандалами.

Так недавно в росСМИ появилась новость о том, что он подал в суд на свою подругу, такую же поклонницу хирургических вмешательств, певицу-путинистку Любовь Успенскую. Она якобы оскорбила его "честь, достоинство и деловую репутацию".

Дело в том, что в одном из своих интервью Люба, среди прочего, назвала Киркорова женоненавистником, что певцу не понравилось настолько, что он намерен взыскать с нее через суд 10 миллионов рублей за моральный вред плюс еще два миллиона - за "понесенные расходы".

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"Успенская наговорила то, с чем нельзя мириться. Как пример: назвать Филиппа Киркорова "женоненавистником". Певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам — довольно странно и оскорбительно. Но это лишь один пример из тех фраз, которые будут фигурировать в суде", - заявил адвокат певца Александр Добровинский.

Что по этому поводу думает сама певица, пока неизвестно.

Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую / t.me/samye_slyvky

Ранее в Сети появилось фото жутко опухшего Киркорова, который стал едва узнаваем. Певец был явно не в себе - на светском мероприятии он сторонился не только журналистов, но и своих коллег.

Также стало известно, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши. Выходки эпатажного артиста вылезают его наследникам боком, до чего ему, похоже, абсолютно нет дела.

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