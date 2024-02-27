"Пьяный бред": Успенская в странном виде заявила, что РФ хотят уничтожить

Российская певица, которая родом из Украины, Любовь Успенская за кровавые рубли готова сказать что угодно. На этот раз она выдала порцию бессмыслицы о войне, а также призналась, как яро поддерживает страну-террористку РФ, которая незаконно вторглась в Украину.
"Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится. Моя бабушка говорила: "Россию никто и никогда не победит, а тот, кто попытается нас уничтожить, они будут сами все уничтожены. А Россия будет жить", - высказалась Успенская для росСМИ.
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Только вот артистка забыла уточнить, кто именно хочет уничтожить Россию. Стандартное заявление в стиле кремлевской пропаганды: ничего не ясно, но перед Путиным выслужилась.
Стоит отметить, что на видео Успенская в довольно странном виде. Некоторые комментаторы в соцсетях даже предположили, что она пьяная. При этом путинистка все время нервно мотала на руку волосы маленькой девочки, лицо которой так и не удалось увидеть.
"Пить нужно немного меньше";
"Допилась до ручки. Без боли не взглянешь";
"Пьяный бред!";
"За путинские бабки будет говорить все что угодно", - написали в комментариях.
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Добавим, предательница Любовь Успенская сделала циничное заявление по поводу аннексированного террористической Россией Крыма.
А также недавно у путинистки Успенской пропал голос прямо на сцене, после этого конфуза звезда "блатной" музыки сбежала за кулисы.
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