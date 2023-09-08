Пропадает он: у путинистки Успенской прямо во время концерта исчез голос

Люба Успенская, которая родилась в Киеве, но давно стала матерой путинисткой, жестко опозорилась прямо на сцене.

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Люба Успенская жестко опозорилась на концерте / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Скандально известная своей поддержкой кровавого путинского режима звезда блатной музыки Любовь Успенская (некогда носившая фамилию Сицкер и родившася-жившая в Киеве) угодила в довольно позорный конфуз непосредственно во время концерта.

Успенская пела под минусовую фонограмму свой заунывный хит "По полюшку" на концерте "Русского радио" (которое входит в медиахолдинг, которым владеет один из путинским приспешников Владимир Киселев). Но внезапно у нее пропал голос.

Успенская пыталась сделать хорошую мину при плохой игре ‒ принялась закрывать микрофон и махать руками звукорежиссеру ‒ дескать, устройство перестало работать. Однако микрофон все же был исправным, по всей вероятности. А Успенская, несолоно хлебавши, и вовсе ушла со сцены за кулисы.

Напомним, певица-предательница Любовь Успенская всегда была артисткой второго эшелона, и слава более успешных исполнителей не дает ей покоя. После отъезда Аллы Пугачевой из рф из-за несогласия с войной в Украине, "баба Люба" искренне надеется занять ее место.

Сама Любовь Успенская недавно удивила своим образом на одном из концертов. В частности, певица появилась практически в исподнем и в высоких сапогах. Как бы она не хотела выглядеть молодо, двигается она как 70-летняя баба Люба.

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