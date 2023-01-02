Любовь Успенская вышла на концерт с голым задом

Певица, которой пора на пенсию, с каждым разом раздевается все больше и больше.

Любовь Успенская / скриншот YouTube

68-летняя путинистка, российская певица украинского происхождения Любовь Успенская удивила своим образом на одном из концертов.

В частности, певица появилась практически в трусах и в высоких сапогах. Как бы она не хотела выглядеть молодо, двигается она как 70-летняя баба Люба.

Телеграмм-паблики буквально взорвались ироническими комментариями по поводу голого образа певицы.

Отметим, что раздеться любит и дочь Успенской. Так, дочь Любови Успенской, которая кардинально изменила свою внешность, показала пикантное фото.

На своей страничке в Instagram по случаю своего дня рождения она опубликовала снимок в "голом" платье.

Не все поклонники Татьяны Плаксиной были в восторге от такого откровенного образа наследницы Любови Успенской.

Напомним, ранее Успенская шокировала внешним видом.

В Сети появилось видео интервью, на котором оператор показал лицо артистки вблизи.

На опубликованных кадрах видно, что на лице Успенской буквально нет живого места - невооруженным взглядом видно, что она прибегала к помощи уколов красоты.

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