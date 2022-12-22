"Рожа скоро лопнет": Успенская показала последствия пластики

Не секрет, что Любовь Успенская прибегала к помощи уколов красоты.

Любовь Успенская / скриншот

Одиозная певица Любовь Успенская, которая скоро намерена получить российское гражданство, шокировала внешним видом.

В Сети появилось видео интервью, на котором оператор показал лицо артистки вблизи.

На опубликованніх кадрах видно, что на лице Успенской буквально нет живого места - невооруженным взглядом видно, что она прибегала к помощи уколов красоты.

Любовь Успенская / скриншот

Любовь Успенская / скриншот

Пользователи сети были шокированы лицо Успенской.

"Рожа скоро лопнет", "Успенская показал последствия пластики", "Да она в деменции", "На рожу этого андроида посмотри", "Давно меня так не поташнивало!", "Личина какая, ужас!", - писали в комментариях под кадрами.

Комментарии под видео Успенской / скриншот

Комментарии под видео Успенской / скриншот

Напомним, ранее на одном из российских шоу, Успенская вышла в черном обтягивающем комбинезоне с прорезями.

Отметим, что 68-летняя артистка пытается выехать на эпатаже и более успешных коллегах, чьи имена постоянно на слуху. Так она даже пренебрегла проросийскими убеждениями, лишь бы ее имя поставили в одну строчку с именем Аллы Пугачевой, которая имеет антивоенную позицию.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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